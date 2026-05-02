Aparatoso accidente con varios vehículos en la MA-20 a la altura del Polígono Santa Bárbara en Málaga
Tras recibirse el aviso, el 112 ha activado un dispositivo de emergencia en el que han participado efectivos de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.
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Las claves
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Un accidente de tráfico con varios vehículos ha ocurrido en la MA-20, a la altura del polígono Santa Bárbara en Málaga.
El suceso tuvo lugar en la tarde del sábado, alrededor de las 17:30 horas.
En el dispositivo de emergencia han intervenido Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.
No se han registrado heridos y se desconocen las causas del accidente.
Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este sábado en la MA-20, a la altura del polígono Santa Bárbara, en Málaga, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.
El suceso se ha producido en torno a las 17:30 horas y en él se han visto implicados varios vehículos.
Tras recibirse el aviso, el 1-1-2 ha activado un dispositivo de emergencia en el que han participado efectivos de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.
Por el momento, no consta que se hayan producido heridos y se desconocen las causas que han provocado el accidente.