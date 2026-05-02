Aparatoso accidente con varios vehículos en la MA-20 a la altura del Polígono Santa Bárbara en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un accidente de tráfico con varios vehículos ha ocurrido en la MA-20, a la altura del polígono Santa Bárbara en Málaga. El suceso tuvo lugar en la tarde del sábado, alrededor de las 17:30 horas. En el dispositivo de emergencia han intervenido Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios. No se han registrado heridos y se desconocen las causas del accidente.

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este sábado en la MA-20, a la altura del polígono Santa Bárbara, en Málaga, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía.

El suceso se ha producido en torno a las 17:30 horas y en él se han visto implicados varios vehículos.

Tras recibirse el aviso, el 1-1-2 ha activado un dispositivo de emergencia en el que han participado efectivos de Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.

Por el momento, no consta que se hayan producido heridos y se desconocen las causas que han provocado el accidente.