La equiparación salarial de los trabajadores de Más Cerca obliga al Ayuntamiento de Málaga a movilizar 3,2 millones

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga reservará 3,2 millones de euros para la equiparación salarial de la plantilla de Más Cerca, tras una sentencia del Tribunal Supremo. El ajuste presupuestario aprobado alcanza los 13,9 millones e incluye partidas para cumplir sentencias judiciales y mejorar infraestructuras urbanas. La empresa Limasam recibirá más de 2 millones de euros para inversiones en vehículos y equipamiento de limpieza. Se destinan fondos adicionales para la subida salarial de empleados públicos, el patrocinio de la Comic-Con Málaga 2026 y mejoras en parques, zonas verdes y eficiencia energética.

La equiparación salarial de la plantilla de la empresa Más Cerca va a obligar al Ayuntamiento de Málaga a rascarse el bolsillo.

Obligado por una sentencia del Tribunal Supremo que ampara la reclamación de los trabajadores, que denunciaron su situación laboral, el Consistorio acaba de dar luz verde al primer expediente de modificación del presupuesto de 2026, que incluye la reserva de 3,2 millones para cumplir con el fallo judicial.

Es una de las principales partidas que forman parte del ajuste presupuestario aprobado este miércoles por la Junta de Gobierno Local y que asciende a un total de 13,9 millones.

El importe de la modificación se financia fundamentalmente con bajas de aplicaciones presupuestarias no comprometidas y del fondo de contingencia.

Tras su aprobación, la idea es que pase por el Pleno el próximo mes de abril.

Igualmente relevante son los 2.466.028,81 euros de los que va a disponer la Gerencia de Urbanismo para, por un lado, ejecutar dos sentencias judiciales (por responsabilidad patrimonial –1.149.313,75 euros– y por la expropiación de unos terrenos incluidos en el ámbito Camino de los Ingleses –702.218.06 euros–) y, por otro, para dotar con 614.497 euros el plan de asfaltado de vías de alta densidad para la ejecución de la reposición del asfalto de la MA-21 en sentido Málaga, entre el límite con Torremolinos y el aeropuerto.

La empresa de limpieza de Málaga, Limasam, dispondrá de 2.042.427,68 euros para financiar determinadas inversiones de 2025, por un importe total de 3.637.911,12 euros.

Así, se destinaron 1.595.483,44 euros a la adquisición de seis recolectores compactadores de 24 m³ y un vehículo lavacontenedores de carga lateral, y ahora se procederá a la reposición del crédito restante por la adquisición de cinco recolectores compactadores de 12 m³ y tres recolectores compactadores de carga lateral de 25 m³.

Se asignan al capítulo de personal 1.614.281,99 euros para el abono del incremento del 2,5% en las retribuciones de los trabajadores públicos del Instituto Municipal de la Vivienda (362.162,81 euros), de la Gerencia de Urbanismo (704.029,50 euros), del Teatro Cervantes (423.924,63 euros) y Canal Málaga (124.165,05 euros) con efectos desde el 1 de enero de 2025, así como el aumento adicional del 1,5% sobre las retribuciones de 2025 con efectos desde el 1 de enero de 2026, en base al decreto del Gobierno relativo al personal del sector público.

El ajuste recoge 968.000 euros que se destinan al patrocinio de la segunda edición de la de San Diego Comic-Con Málaga que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026.

Hay incluidos 688.037,13 euros a abonar distintas facturas que fueron presentadas al cierre del ejercicio económico de 2025, entre ellas del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, acondicionamiento y reposición en parques infantiles; así como 30.000 euros correspondientes a la aportación municipal a la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRN) en el marco de la iniciativa europea EIT Water.

Servicios Operativos contará con 149.497 euros para financiar el sistema de protección contra incendios del mercado de Atarazanas; 65.567,49 euros para la adquisición de luminarias para la mejora de la eficiencia energética; y 6.350,64 euros para el pago de la cuota de la comunidad de propietarios del bloque de viviendas donde se ubicaba la Junta de Distrito de Teatinos Universidad.