Luto en la Protección Civil por la muerte de uno de sus 'naranjas', Chaneta: casi 20 años de servicio altruista a Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece Juan Sánchez Chaneta, antiguo voluntario de Protección Civil de Málaga, tras casi 20 años de servicio altruista. Chaneta formó parte de la agrupación entre 1996 y 2014, ganándose el cariño y el respeto de sus compañeros y la ciudad. Durante su trayectoria, participó en emergencias, grandes eventos y labores de apoyo a seguridad y emergencias municipales. Protección Civil destaca su humanidad, compañerismo y compromiso, y traslada el pésame a familiares y amigos.

La Agrupación de Protección Civil de Málaga ha informado este sábado, a través de sus redes sociales, del fallecimiento de Juan Sánchez Chaneta, antiguo voluntario del cuerpo, que tuvo lugar durante la pasada madrugada. Sánchez Chaneta formó parte de la agrupación entre 1996 y 2014, casi dos décadas de servicio en las que, según la propia entidad, se ganó “el cariño y el respeto de todos”.

En su mensaje de despedida, la agrupación ha subrayado que el voluntario dedicó “tiempo, esfuerzo y vocación de servicio a ayudar a los demás” durante todos esos años. Protección Civil destaca que su compromiso, su humanidad y su compañerismo fueron un ejemplo para los compañeros con los que compartió guardias y servicios en la ciudad.

Una huella en la ciudad

La entidad sostiene que Sánchez Chaneta deja “una huella imborrable” tanto en la agrupación como en la propia ciudad de Málaga, donde participó en numerosos servicios a lo largo de su trayectoria como voluntario. Durante esos 18 años, el cuerpo intervino en emergencias, dispositivos preventivos en grandes eventos y labores de apoyo a otros servicios de seguridad y emergencias del municipio.

La agrupación ha trasladado su más sentido pésame a los familiares, amigos y antiguos compañeros del fallecido. “Compartimos vuestro dolor y os acompañamos en este difícil momento”, expresan en el comunicado, en el que recuerdan a Sánchez Chaneta como “una gran persona que dedicó parte de su vida a servir de manera altruista a los demás”.

El cuerpo se despide del voluntario asegurando que su recuerdo permanecerá “entre la familia naranja”, en alusión al color que identifica al colectivo, y cierra el mensaje con unas palabras que resumen el sentir de la agrupación: “Descansa en paz, Juan Sánchez Chaneta. Nunca olvidaremos tu entrega y tu legado entre nosotros”.