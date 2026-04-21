Nuevo edificio turístico en el Centro de Málaga: abren 23 apartamentos más en pleno casco histórico

Imagen del nuevo edificio de apartamentos en el Centro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Abren 23 nuevos apartamentos turísticos en el Centro Histórico de Málaga, gestionados por Líbere Hospitality Group y propiedad de All Iron RE I Socimi. El edificio, situado en la calle Correo Viejo, cuenta con siete estudios, siete apartamentos de un dormitorio y nueve de dos dormitorios, además de dos locales comerciales en la planta baja. La reforma ha mantenido la estructura original y la fachada regionalista del edificio, transformándolo en un alojamiento urbano de alta calidad. Con esta apertura, All Iron RE I Socimi suma su segundo inmueble de apartamentos turísticos en Málaga y refuerza su presencia en el sector en ciudades clave como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Vitoria y Pamplona.

El Centro Histórico de Málaga da la bienvenida a un nuevo edificio de apartamentos.

La alianza de Líbere Hospitality Group (LHG) y All Iron RE I Socimi anuncian la apertura de Líbere Málaga Plaza del Siglo, un nuevo inmueble de 23 apartamentos ubicado en la calle Correo Viejo, 13.

El activo es propiedad de la Socimi, que ha liderado su reposición integral, mientras que la gestión y explotación corren a cargo de Líbere Hospitality Group, operador especializado en serviced apartments de corta y media estancia.

Con esta apertura, ambas compañías refuerzan su posicionamiento en la capital de la Costa del Sol, una de las ciudades con mayor crecimiento turístico y atractivo inversor del mercado español.

El inmueble, adquirido por All Iron RE I Socimi en 2021 por 11,2 millones de euros, cuenta con una superficie total construida de 2.159 metros cuadrados y está conformado por siete estudios, siete apartamentos de un dormitorio y nueve apartamentos de dos dormitorios.

Imagen del nuevo edificio de apartamentos del Centro histórico de Málaga.

Además, dispone de dos locales comerciales en planta baja que suman aproximadamente 500 metros cuadrados.

El activo se incorpora de esta manera a la cartera de LHG en una localización estratégica, dentro de una ciudad que continúa consolidándose como destino urbano de referencia.

Para All Iron RE I Socimi, esta apertura supone el segundo inmueble de apartamentos que la compañíainaugura en la ciudad, complementando a Líbere Málaga Teatro Romano, ubicado en la calle Granada.

Con ello, la Socimi alcanza las 481 unidades en operación, sobre una cartera total de 867, y suma 10 inmuebles operativos en España, consolidando así su liderazgo en el sector del alojamiento alternativo.

Otras ubicaciones

Adicionalmente, LHG y All Iron RE I Socimi están presentes, en calidad de operador y propietario respectivamente, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Vitoria y Pamplona, poniendo un producto diferencial y de alta calidad en ubicaciones prime al servicio de los clientes. Un edificio singular en el centro histórico.

El inmueble ha sido objeto de una reforma interior integral para adaptarlo a su nuevo uso, manteniendo la estructura original del edificio y preservando su fachada, representativa de la arquitectura regionalista de la época.

Actualmente, el activo se distribuye en planta baja de acceso, cuatro plantas de apartamentos y dos últimas plantas retranqueadas que conforman una unidad tipo ático.

El edificio fue reformado previamente en 2010, con uso mixto de oficinas y viviendas, y ahora se reposiciona como un producto turístico urbano de alta calidad.

"Málaga es una de las ciudades más dinámicas y demandadas, seguir creciendo aquí con un cuarto activo refuerza nuestra capacidad de operar una red sólida en destinos clave", señala Antón de la Rica, Co-CEO de LHG. Con esta apertura, LHG alcanza 72 unidades en operación en la ciudad, ampliando su posicionamiento en Andalucía como uno de sus mercados estratégicos.

Por su parte, All Iron RE I Socimi refuerza su apuesta por activos urbanos en ubicaciones premium dentro del segmento de apartamentos turísticos operados de forma profesional.

"Con esta inauguración, damos un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en ciudades clave como Málaga. Este activo refuerza nuestro modelo de colaboración con Líbere y nuestro posicionamiento como proyecto inmobiliario de referencia en el sector del alojamiento alternativo", señala Ibon Naberan, codirector de All Iron RE I Socimi.