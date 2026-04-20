Confirmado: Metro de Málaga y trabajadores alcanzan un principio de acuerdo que pone fin a meses de conflicto

Las claves

Las claves Generado con IA Metro de Málaga y el comité de empresa han alcanzado un principio de acuerdo tras meses de conflicto laboral. El acuerdo logrado permite desconvocar los paros previstos para los días 22, 23 y 24 de abril. La decisión final sobre el acuerdo está pendiente de la ratificación en la asamblea de trabajadores convocada para este jueves 23 de abril. El pacto es resultado de intensas negociaciones y se está ultimando la redacción definitiva de los textos en próximas reuniones.

El conflicto laboral que viene afectando al Metro de Málaga en los últimos meses parece próximo a quedar desbloqueado.

Tras numerosas reuniones infructuosas y acercamientos improductivos, el comité de empresa y Metro de Málaga han alcanzado un acuerdo que puede permitir poner fin a los paros anunciados para los próximos días.

Así lo confirma los representantes de los trabajadores, que precisan que la decisión final queda supeditada a la ratificación de la asamblea de personas trabajadoras.

Como consecuencia de este acuerdo, se procede a la desconvocatoria de los paros previstos para los días 22, 23 y 24 de abril.

Este acuerdo, logrado en la última reunión celebrada en el Sercla, es fruto de meses de negociación y del esfuerzo colectivo de toda la plantilla.

"Mañana volveremos a reunirnos con la empresa a las 13:00h para ultimar la redacción definitiva de los textos", han indicado desde el comité. Al tiempo, informan de que se trasladará toda la información a la plantilla para su valoración y votación en una asamblea prevista para este jueves 23 de abril.