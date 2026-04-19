El fin de la "dictadura del coche" en Málaga: el tráfico cae hasta un 70% en dos décadas

Las claves

Las claves Generado con IA El tráfico rodado en Málaga ha caído hasta un 70% en los últimos 20 años en algunos de sus principales ejes viarios. La peatonalización del centro, la implantación del Metro y la reordenación de carriles han sido claves en la transformación de la movilidad urbana. Calles como la Alameda Principal, Avenida de Velázquez y Carretería han visto reducido drásticamente el paso de vehículos privados. El transporte público y los peatones han ganado protagonismo en una ciudad que apuesta por la sostenibilidad y la reducción del uso del coche privado.

Málaga fue durante años una ciudad sometida a la dictadura del coche. Y si bien el peso de la movilidad motorizada sigue siendo predominante en la capital de la Costa del Sol, el análisis de los datos permite constatar hasta qué punto ha cambiado la fotografía urbana.

El desarrollo de la obra del Metro, que arrancó formalmente a mediados de 2006 en la zona oeste de la ciudad, conquistando en estos casi 20 años nuevos barrios; la apuesta por peatonalizar algunos de los principales ejes del Centro histórico, y la reordenación de carriles en puntos críticos han provocado una transformación extraordinaria de la ciudad y la manera de moverse por ella.

Son claros ejemplos de esta metamorfosis el cambio de paradigma de la Alameda Principal, de la Avenida Velázquez y Héroe de Sostoa, de Carretería y el Túnel de la Alcazaba. En dos décadas, hay puntos donde la intensidad diaria ha caído hasta un 70%.

El análisis de los datos de Intensidades Medias Diarias (IMD) de Tráfico del tercer cuatrimestre de 2005 y del tercer cuatrimestre de 2025 recogidos por el área de Movilidad constatan un cambio sustancial en la ordenación de la movilidad urbana.

Y, como consecuencia, del peso de los flujos de tráfico en los grandes ejes.

Los datos oficiales revelan una metamorfosis radical en los hábitos de movilidad de los ciudadanos. Lo que en 2005 era una red viaria saturada, con arterias que superaban los 80.000 vehículos diarios, se ha convertido en 2025 en un sistema mucho más diversificado donde el tráfico privado ha cedido, al menos parcialmente, su hegemonía al transporte público y al peatón.

Pos. Eje Viario (Ambos sentidos) I.M.D.L. 2025 I.M.D.L. 2015 I.M.D.L. 2005 Evolución (20 años) 1 Avda. Andalucía 54.545 33.804* 82.156 -33,6% 2 Avda. Valle Inclán 53.750 58.619 73.945 -27,3% 3 Muelle Heredia 37.783 38.603 44.607 -15,3% 4 Avda. Velázquez (Moliere) 37.075 37.747 80.829 -54,1% 5 P.M. Pablo Ruiz Picasso 35.604 47.774 53.415 -33,3% 6 Avda. Guerrero Strachan 34.461 31.960 34.391 +0,2% 7 Avda. Juan XXIII 27.327 36.453 51.562 -47,0% 8 Avda. Ramón y Cajal 25.851 29.755 41.322 -37,4% 9 Alameda Principal 25.582** SIN DATOS 50.077 -48,9% 10 Pacífico 21.224 32.477 29.220 -27,4% *Dato de 2015 incompleto (solo sentido Este).

**En 2025, el sentido Este es exclusivo para bus; la cifra refleja solo el sentido Oeste privado.

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Movilidad (Ayto. de Málaga)[cite: 2, 5, 30, 32, 55, 57].

La Alameda: de autopista urbana a pulmón peatonal

El cambio más simbólico se localiza en el corazón de la ciudad. En el año 2005, la Alameda Principal era un nodo de absorción masiva de tráfico con una Intensidad Media Diaria en Laborables (I.M.D.L.) de 50.077 vehículos.

Tras años de obras por la llegada del suburbano y por la semipeatonalización del eje, que quedó completada en septiembre de 2019, la fotografía actual es opuesta: el lateral Este ha sido clausurado totalmente al tráfico privado para uso exclusivo del transporte público.

Y en el lateral Oeste, la intensidad a finales del pasado ejercicio era de 25.582 vehículos. Esto supone un ligero incremento respecto a 2005, cuando la media diaria era de casi 24.000 vehículos.

No obstante, en la práctica, el tráfico privado en el eje principal se ha reducido a la mitad, priorizando la sostenibilidad sobre la fluidez del coche.

"Cirugía urbana" en Carretería y el Túnel de la Alcazaba

El descenso del tráfico en el Centro Histórico no es accidental, sino el resultado de una estrategia de expulsión del tráfico de paso mediante obras de reurbanización y reordenación de carriles.

Ejemplo de esta estrategia es la decisión de reurbanizar Carretería e incorporarlo al listado de ejes con paso restringido. La semipeatonalización ha permitido transformar esta antigua vía de circunvalación del casco antiguo.

De los 7.410 vehículos que circulaban en 2005, se ha pasado a 3.515 en 2025 (un descenso del 52,5%), limitando el acceso a residentes y vehículos autorizados.

Algo semejante puede decirse del túnel de la Alcazaba, también sometido en 2024 a una mejora acústica considerable, que incluyó la reducción de un carril.

Esta obra ha actuado como un filtro para el centro. En la última década, el tráfico de entrada (sentido Oeste) se ha desplomado un 49,6%, pasando de 9.817 vehículos en 2015 a solo 4.942 en la actualidad. Hace 20 años, este mismo sentido absorbía una media de 9.193 vehículos.

¿Qué ocurría en el sentido este? En ese caso, el túnel asumía unos 12.510 coches en 2005, cifra que subió a los 15.209 en 2015, cayendo de manera drástica hasta 10.417 en la parte final de 2025.

El "Efecto Metro" en el eje Oeste

El análisis de la información estadística de Movilidad refuerza la visión del Metro como gran catalizador del cambio en los barrios occidentales, especialmente tras años de afectación por las obras.

La Avenida de Velázquez (Molière) fue durante años, con diferencia, la arteria que más tráfico soportó. Y muestra de ello es el dato de 2005. En el tercer cuatrimestre de ese año, el punto de medición contabilizó una suma de 80.829 vehículos diarios.

Veinte años después, con el Metro plenamente operativo, la cifra ha caído un 54,1% (37.075 vehículos). Este valor es muy semejante al que se tomó en la parte final de 2015 (el Metro llevaba ya un año funcionando, aunque con un recorrido parcial), cuando la IMD era de 37.747 vehículos.

La tendencia es parecida en Héroe Sostoa. Es uno de los desplomes más acusados de la capital. La intensidad diaria ha pasado de 24.709 vehículos en 2005 a 7.902 en 2025, una caída del 68%.

El desplome es incluso superior en puntos como la Avenida de la Aurora (Oeste), donde la intensidad ha caído un 71,7% en dos décadas, pasando de los 13.633 vehículos de 2005 a los apenas 3.858 registrados al cierre de 2025.

Avenida de Andalucía: El eje central en transformación

Imagen aérea de la excavación arqueológica realizada en la Avenida de Andalucía. EP

Es históricamente la puerta de entrada al Centro, pero ha perdido su condición de "autopista urbana".

Según los datos municipales, en 2005 soportaba una carga masiva de 82.156 vehículos diarios. Para 2025, esta cifra ha descendido a 54.545 vehículos.

De hecho, el sentido oeste (de salida) ha registrado una de las bajadas más fuertes, pasando de 45.766 vehículos diarios en 2005 a 23.167 en 2025.

La variación es algo menor en Valle Inclán, que sigue funcionando como una gran vía de circunvalación interna. De los casi 74.000 vehículos de la parte final de 2005 a los 53.750 medidos en la parte final de 2025.

Radiografía de los grandes ejes

Como excepción notable, la Avenida Guerrero Strachan se mantiene inalterada en veinte años (+0,2%), consolidándose como el principal acceso norte que resiste la tendencia general de descenso.

Este cambio de paradigma sugiere que Málaga ha logrado redirigir el tráfico hacia las rondas exteriores y fomentar el transporte público, transformando profundamente la experiencia de vivir y caminar por la ciudad.