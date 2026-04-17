De la desaparición a la detención: Adrián Rodríguez, condenado por agredir a policías en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El actor Adrián Rodríguez fue detenido en Málaga tras agredir a varios agentes de la Policía en la Estación María Zambrano. Rodríguez ha sido condenado a seis meses de prisión y dos multas por un delito de atentado a la autoridad, aunque no ingresará en prisión si no reincide. El actor estuvo 48 horas en paradero desconocido, lo que preocupó a su familia, y fue localizado en estado nervioso y agresivo. La detención y condena suceden tras su salida voluntaria de un centro de desintoxicación y una reciente polémica con su expareja y mensajes en redes sociales.

El actor Adrián Rodríguez fue detenido este jueves en la Estación María Zambrano de Málaga tras agredir a varios agentes de la Policía.

En este sentido, explican desde el TSJA, el actor se ha "conformado" este viernes por la mañana en un juicio rápido con una condena a seis meses de prisión y al pago de dos multas por las lesiones causadas a los funcionarios.

El acuerdo se ha alcanzado esta mañana en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Málaga y el detenido ha sido condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad.

La sentencia se ha dictado en el transcurso de un juicio rápido celebrado esta mañana por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 14 de Málaga.

El detenido reconoció los hechos y aceptó la petición de pena solicitada por el fiscal. Sin embargo, no entrará en prisión ya que se le ha suspendido el cumplimiento de la misma mientras no cometa otros delitos. También deberá pagar dos multas por las lesiones causadas.

Su padre, preocupado

El intérprete ha sido localizado en Málaga tras permanecer 48 horas en paradero desconocido, un periodo en el que su desaparición había generado una creciente inquietud en su entorno familiar. En el momento de la detención, Adrián estaba nervioso y muy agresivo.

Según recogieron las cámaras de Y ahora Sonsoles, cuando se percató de que estaba siendo grabado mientras golpeaba a los agentes, gritó: “¡Quita la cámara! ¡Que bajes la puta cámara, tío! Gilipollas de mierda”.

Tras ese momento, el actor comenzó a forcejear con la policía mientras profería insultos como “payaso de mierda” o “no vales para nada como policía”. Los agentes lo introdujeron primero en dependencias y posteriormente fue detenido.

Su padre, que se encontraba en el plató con motivo de su desaparición, reconoció que "no es para nada agradable" ver escenas tan complicadas.

Este episodio se produce después de varios meses en los que el intérprete había abandonado de forma voluntaria el centro de desintoxicación en el que se encontraba ingresado por sus adicciones, una decisión que su padre considera precipitada y que le ha llevado a continuar su recuperación sin supervisión.

La intervención policial coincide además con la polémica generada apenas un día antes, cuando el actor reapareció en redes sociales con un mensaje en el que pedía ayuda y acusaba a su expareja de haberle dejado “en la calle”.

La publicación, compartida en Instagram, fue eliminada a los pocos minutos, aunque ya había sido capturada y difundida por otros usuarios, lo que avivó el debate sobre su situación personal y su estado anímico.

La expareja de Rodríguez, Nayara, respondió también a través de redes sociales y negó haberle obligado a abandonar la casa. Según su versión, el actor abandonó el domicilio por voluntad propia en torno a las 23.00 horas.

Además, relató que la noche anterior se presentó en su vivienda a las cinco de la madrugada, alteró a los vecinos y lanzó insultos, lo que motivó la intervención de la Guardia Civil, que acudió con dos patrullas, siempre según su relato.

A todo esto hay que sumar que, en el momento de su abandono de la clínica, el actor entró a La cárcel de los gemelos, un polémico programa, tipo reality, que ha terminado de machacar la imagen mediática de Rodríguez.