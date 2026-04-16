El conflicto del Metro de Málaga sigue abierto: la plantilla rechaza la nueva propuesta de la empresa

Las claves

Las claves Generado con IA La plantilla del Metro de Málaga ha rechazado la última propuesta de la empresa, considerándola insuficiente para sus demandas. El Comité de Empresa destaca que la nueva oferta es mejor que la anterior, pero sigue por debajo de la rechazada por el 70% de los trabajadores en marzo. Las negociaciones siguen bloqueadas, aunque ambas partes se volverán a reunir el próximo lunes 20 de abril en el SERCLA para intentar llegar a un acuerdo. El Comité asegura que seguirá presionando para que la empresa acerque posturas y se logre un convenio colectivo satisfactorio para los empleados.

El pulso entre la dirección del Metro de Málaga y su plantilla continúa sin avances definitivos. El Comité de Empresa ha informado este jueves de que la nueva propuesta trasladada por la compañía en la última reunión extraordinaria “sigue sin alcanzar los mínimos” que reclaman los trabajadores. Todo ello después de suspender la huelga prevista para este jueves.

Según detallan los representantes sindicales, la oferta presentada mejora la planteada el día anterior, aunque continúa por debajo de la que ya fue rechazada por más del 70% de la plantilla el pasado mes de marzo. Este punto, subrayan, dificulta cualquier escenario de acuerdo a corto plazo.

Desde el Comité insisten en que la representación de los trabajadores ha mantenido una “actitud constructiva” durante todo el proceso, poniendo sobre la mesa alternativas con el objetivo de acercar posturas y desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Pese a estos intentos, consideran que la situación permanece enquistada y que la propuesta actual de la empresa no permite, por ahora, avanzar hacia un entendimiento.

Ambas partes han quedado emplazadas a una nueva reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), prevista para el próximo lunes 20 de abril, donde tratarán de reactivar unas negociaciones que siguen sin cerrar el conflicto.

El Comité ha asegurado que continuará “trabajando y presionando” para que la empresa se acerque a las reivindicaciones de la plantilla, a la espera de que el próximo encuentro permita desbloquear una negociación clave para el futuro laboral del servicio.