Giro de última hora en el Metro de Málaga: los trabajadores suspenden la huelga prevista para este jueves

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga funcionará con normalidad este jueves tras la suspensión de la huelga por parte del Comité de Empresa. La decisión de cancelar el paro parcial se tomó después de una reunión extraordinaria de negociación entre los trabajadores y la dirección de Metro de Málaga. Pese al acercamiento logrado, la plantilla insiste en que aún no se han alcanzado plenamente sus demandas salariales y organizativas. Ambas partes continuarán las negociaciones, y los trabajadores mantienen abierta la posibilidad de retomar las movilizaciones si no hay avances en el acuerdo.

El Metro de Málaga funcionará este jueves con normalidad después de que el Comité de Empresa haya confirmado su decisión de suspender el paro parcial que había sido anunciado.

El gesto de los trabajadores ha sido anunciado tras la reunión extraordinaria de negociación mantenida este miércoles con la dirección de la concesionaria Metro de Málaga.

Según informa el comité, el encuentro ha permitido un acercamiento entre las partes. Pese a ello, matiza, que siguen sin alcanzarse plenamente los mínimos demandados por la plantilla.

En este contexto, la representación de las personas trabajadoras ha decidido desconvocar la jornada de huelga prevista para mañana con el objetivo de favorecer la continuidad del diálogo y avanzar en la búsqueda de un acuerdo.

Desde el Comité de Empresa se subraya que esta decisión responde a un ejercicio de responsabilidad y a la voluntad real de negociación que la plantilla ha venido demostrando a lo largo de todo el conflicto, priorizando en este momento la posibilidad de seguir acercando posturas.

Ambas partes han quedado emplazadas a continuar la negociación este jueves. Desde la representación social se insiste en que, para que pueda alcanzarse un acuerdo, resulta imprescindible que la empresa concrete avances que den respuesta a las reivindicaciones fundamentales de la plantilla, tanto en materia salarial como en aspectos clave de la organización del trabajo.

El Comité de Empresa recuerda que el conflicto sigue abierto y que la desconvocatoria de esta jornada de huelga no implica, en ningún caso, la renuncia a las movilizaciones, que podrían retomarse si no se produce un avance real en la negociación.