El fatal accidente que acabó con la vida de Javi, el joven de 33 años futbolero y cofrade que acaba de sacar plaza de policía

Javi Gallardo tenía 33 años "y un corazón muy grande". Así de claro lo dicen sus propios amigos, familiares y conocidos, que llevan llorándolo desde el pasado lunes, cuando se enteraron de la fatal noticia de su muerte. El joven sufrió una caída mortal sobre las 00.40 horas en el barrio de Pedregalejo, a pocos metros del club donde había estado asesorando sobre el césped a tantos niños, ya que era entrenador de fútbol base en la Unión Deportiva La Mosca.

Llevaba algo más de dos años en La Mosca, pero se hizo querer como el que más desde su comienzo en el club. "Era un chaval que jugaba y entrenaba en el fútbol y estaba todo el santo día metido en La Mosca con sus colegas y su equipo, era un enamorado de este deporte", dice uno de sus antiguos jugadores, quien además lamenta que tras el esfuerzo preparándose para lograr ser policía, sus objetivos se hayan roto de golpe y porrazo. "Se enteró de la plaza de policía en Ojén hace poco, estaba muy contento", cuentan las fuentes.

Más allá de que hubiera logrado su plaza, lo que le aseguraba una estabilidad, su pasión eran los niños pequeños, se desvivía por la sonrisa de un pequeño. "Era carisma puro, tenía un don con ellos", dice uno de sus primos, muy afectado con la pérdida de este joven, que hasta ahora había sido "profe" en colegios como El Monte, donde también lo admiraban mucho.

Desde el Ayuntamiento de Ojén han lamentado lo ocurrido y han precisado que el joven se incorporaba en breve a la plantilla del Ayuntamiento en calidad de agente en prácticas. Así, han indicado que, en señal de duelo, desde las nueve de la mañana de este miércoles, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta y con crespón negro 24 horas.

Cofrade

Otra de las pasiones de Javier ha sido desde siempre la Semana Santa; era muy cofrade. Este año había sido hombre de trono de la Virgen del Rocío, a la Virgen de la Caridad y al Señor de la Humildad. "Decía que ese logro ya lo hacía ser puro de verdad del barrio", cuenta este mismo familiar, que asegura que el joven llevaba a su barrio de la Victoria en el ADN. Sus cofradías le han dedicado también bellas palabras en su despedida. Uno de los hermanos del Amor, además, ha dejado un bonito mensaje en el perfil de la corporación: "Javi, ojalá la Virgen de la Caridad te arrope con su manto igual que lo hizo el Viernes Santo".

Su primo asegura que lo que más van a echar de menos de Javi son "sus palmas escandalosas" y su gran sentido del humor. "Nos van a faltar las rimas tontas que hacía en las comidas y cenas familiares", explican desde su familia, que aseguran que sabía que el joven era muy querido, "pero no a este nivel". Las muestras de cariño son incontables en las últimas horas. "Tenía amigos en todos lados de Málaga. Desde el Rincón de la Victoria, Totalán, La Victoria...", explican.

Javi con amigos y familiares tras un partido de fútbol. Cedida

Desde la UD La Mosca le han dedicado unas palabras en sus redes sociales, donde le definen como una gran persona que dedicó "su tiempo y corazón a formar a nuestros jugadores, transmitiendo siempre los valores que representan a nuestro club: respeto, humildad y trabajo". "Su recuerdo permanecerá para siempre en cada entrenamiento, en cada partido y en el corazón de toda la Familia Moscovita", han escrito.

Futbolista

Además, el joven también era futbolista. Vestía la camiseta del Atlético Totalán, club que ha expresado el dolor por su pérdida también a través de sus perfiles en redes: "Javi era uno de nuestros capitanes, que ha defendido la camiseta de nuestro club y siempre dejaba todo por su equipo en cada partido. Nos deja mucho más que un gran jugador, sobre todo nos deja un compañero y una grandísima persona que siempre buscaba lo mejor para el equipo y que estaba ahí siempre que alguien lo necesitara". El joven también jugó en campos como el del Benagalbón o el Rincón.

Siendo tan futbolero, no podía haber otro club en su corazón que el Málaga C.F. Era socio de Fondo Sur 1904 y siempre que podía acudía animar al equipo de sus amores. "Despedimos a un malaguista de pro y a un incondicional defensor de nuestro escudo. El Fondo llora hoy la pérdida de uno de los suyos. Javi, tu aliento y tu recuerdo seguirán muy vivos en cada cántico y en cada partido que respiremos en La Rosaleda", le han escrito en su muro de Facebook, con unas bonitas fotos.

Uno de sus primos cree que no hay mejor homenaje para Javier que lanzar un mensaje a todos los que lo reciben en el cielo: "Cuando juguéis un partido por ahí arriba, no os olvidéis de lo que decía su abuelo Juan: "Pasársela a Javié"".