Arranca la construcción del CaixaForum Málaga: abrirá en 2028 con una inversión de 30 millones

Las claves nuevo Generado con IA Arranca la construcción del CaixaForum Málaga, que abrirá en 2028 tras una inversión de 30 millones de euros. El edificio, diseñado por Pich Architects, tendrá un diseño modernista en forma de gota de agua y contará con más de 9.400 metros cuadrados. La obra implica la eliminación de un aparcamiento de 300 plazas, que será sustituido por un subterráneo de 100 plazas de pago. El proyecto incluye un gran parque con colinas verdes y caminos peatonales, que conectará el edificio con el entorno urbano.

El deseado y esperado CaixaForum Málaga empieza a construirse.

Tras quedar desbloqueado definitivamente el pasado mes de marzo, arranca la obra que permitirá a la capital de la Costa del Sol completar su amplia oferta cultural con una de las grandes referencias nacionales.

Si bien no existe un anuncio formal sobre la fecha de inicio, los carteles colocados en la parcela sobre la que se levantará el icónico edificio, diseñado por el estudio Pich Architects, ya avanzan la decisión final.

En los mismos puede leerse la advertencia a los vecinos y usuarios de la prohibición de aparcar sobre la explanada de terreno localizada justo frente a la Comisaría de la Policía Nacional en una de las principales entradas a la ciudad.

Cartel anunciando la prohibición de aparcar en la parcela del futuro CaixaForum.

Un terreno explotado como una gran bolsa de aparcamiento, con capacidad para unos 300 vehículos.

Y es justamente su eliminación uno de los motivos de discrepancia y crítica. Son muchos los vecinos que ya han mostrado su pesar por la supresión de un estacionamiento que parcialmente será suplido por la reserva recogida en el proyecto del Caixaforum.

Sin embargo, esta es muy inferior, con unas 100 plazas de aparcamiento soterrado, a lo que se suma que las mismas serán de pago, al ser explotadas en rotación.

Apertura, en 2028

Con el arranque formal de las operaciones, que tiene lugar más de tres años después de que el Ayuntamiento y Fundación la Caixa acordasen la llegada de la marca, se pone en marcha una cuenta atrás que, según las previsiones, deberá finalizar con la apertura del Caixaforum Málaga en 2028.

La apuesta de la entidad financiera por Málaga es plena. La inversión estimada ronda los 30 millones de euros. La obra será desarrollada por una unión temporal de empresas integrada por Sacyr, junto con la malagueña Guamar.

El inmueble futuro, marcado por un diseño modernista, en forma de gota de agua, tendrá un techo edificado de más de 9.400 metros cuadrados. Dará cabida a dos grandes salas de exposiciones, auditorio y salas polivalentes en primera planta.

Dispondrá también de espacio educativo, una cafetería-restaurante y una tienda-librería en la planta baja, así como de un aparcamiento subterráneo en rotación, que será gestionado directamente por Fundación la Caixa.

Los creadores de la arquitectura subrayan la apuesta por un diseño que "fertiliza el territorio" y en el que resalta la singular cubierta.

Más allá del plano estético, la misma actuará como refugio climático, ya que el inmueble se orientará siguiendo todo el recorrido del arco solar para formar una cadencia de secciones que permitirán modular la incidencia del sol según las estaciones del año.

Entre los detalles cabe resaltar que la cubierta dispone de un cromatismo "inspirado en Sorolla". La cubierta estará integrada por cerámica cromada con colores característicos de la ciudad.

Parque

La operación incluye la creación de un gran espacio libre que articulará el entorno del futuro centro cultural. La actuación supone una inversión de 515.000 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El objetivo es transformar el vacío existente en un parque concebido como extensión exterior del edificio CaixaForum, resolviendo de manera integrada la parcela edificable y dos franjas colindantes: una ampliación del viario hacia el oeste, en dirección a la calle Juan Carlos Onetti, y una actuación en curva hacia el sureste que abre el ámbito a la plaza Manuel Azaña.

El parque se diseña como un paisaje topográfico "suave", con colinas verdes, caminos peatonales y una gestión muy cuidada del agua y del suelo.