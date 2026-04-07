El histórico colegio María Auxiliadora renace como espacio cultural de El Palo con una obra de 2,4 millones

Francisco de la Torre, durante la visita al edificio. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El antiguo colegio María Auxiliadora de El Palo será rehabilitado como espacio cultural con una inversión de 2,4 millones de euros. La reforma incluye adaptación a la normativa de accesibilidad, redistribución de espacios y modernización de instalaciones, manteniendo los elementos arquitectónicos protegidos. El edificio, proyectado en 1928 por el arquitecto Daniel Rubio, es uno de los pocos colegios de su autoría que se conservan y tiene un alto valor patrimonial. El Ayuntamiento de Málaga exige que la intervención respete todos los elementos históricos y prohíbe técnicas agresivas o alteraciones sin autorización.

El Ayuntamiento de Málaga busca dar una nueva vida al antiguo colegio María Auxiliadora, situado en el popular barrio de El Palo, como nuevo espacio cultural. Para ello, acaba de poner en marcha el procedimiento de contratación de una gran obra de rehabilitación integral, tasada, de inicio, en algo más de 2,4 millones de euros.

De acuerdo con los datos recogidos en el pliego de condiciones que rige esta licitación, el plazo de ejecución de los trabajos es de diez meses. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 28 de abril para presentar sus ofertas.

El contrato contempla la recuperación del antiguo grupo escolar María Auxiliadora para destinarlo a uso cultural polivalente, con reformas interiores, actualización de instalaciones, adaptación a la normativa de accesibilidad y redistribución de espacios.

El edificio está catalogado con nivel de protección arquitectónica Grado I en el catálogo del PEPRI Centro y calificado como equipamiento en el PGOU de 2011, lo que obliga a una intervención respetuosa con su envolvente y sus elementos singulares.

La actuación permitirá recuperar para el barrio de El Palo un edificio histórico que hasta hace unos años mantuvo uso educativo y ahora se transformará en equipamiento cultural de proximidad.

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución y no se dividirán en lotes, porque el Ayuntamiento considera que la fragmentación haría prácticamente imposible la organización y el control de unos trabajos que deben coordinarse de manera simultánea o sucesiva en distintas zonas del edificio.

La intervención incluye reparaciones, reformas interiores, modernización de todas las instalaciones, adaptación a accesibilidad y adecuación de los espacios para su uso cultural polivalente, manteniendo la estructura y los elementos protegidos.

Entre las obligaciones del futuro adjudicatario está la protección de las molduras, de los elementos decorativos, de las carpinterías originales, de los pavimentos históricos y de cualquier otro elemento catalogado durante toda la obra.

El pliego prohíbe expresamente la eliminación, sustitución o alteración de elementos catalogados sin autorización, así como el uso de productos químicos o técnicas agresivas que puedan dañar materiales originales, y el anclaje de medios auxiliares sobre partes protegidas.

El valor del arquitecto Daniel Rubio

El edificio del antiguo colegio María Auxiliadora fue proyectado en 1928 por el arquitecto municipal Daniel Rubio Sánchez, una de las figuras clave en la transformación urbana de la Málaga del primer tercio del siglo XX.

Rubio, nacido en 1883 en Argamasilla de Calatrava y fallecido en Málaga en 1968, fue arquitecto municipal en Antequera, Albacete y Málaga, y se le reconoce un estilo ecléctico con fuerte impronta regionalista y detalles modernistas: ladrillo visto, cerámica, rejerías y una cuidada composición de fachadas.

En Málaga, además del grupo escolar María Auxiliadora, firmó el Mercado de Salamanca, un mercado de abastos de estilo regionalista con ladrillo y azulejería que se ha convertido en uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad.

También proyectó la villa Fernanda, en la zona de El Limonar, y edificios de viviendas en calles como Sagasta y la Victoria, ejemplos de arquitectura residencial de los años veinte en los que combina balcones de forja, cerámica y una volumetría muy característica.

Diversos estudios sobre su obra y sobre la historia de El Palo subrayan que el grupo escolar María Auxiliadora es uno de los pocos edificios escolares de Rubio que se conservan en pie, fechado y firmado, lo que multiplica el valor patrimonial de la rehabilitación ahora licitada.