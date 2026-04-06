Gran contrato en Málaga: Emasa licita por hasta 80 millones el mantenimiento de las redes de agua y saneamiento

Las claves nuevo Generado con IA Emasa ha licitado un contrato de mantenimiento y conservación de redes de agua y saneamiento en Málaga por hasta 80 millones de euros. El acuerdo cubre más de 3.700 kilómetros de redes y se divide en dos lotes territoriales, con posibilidad de prórroga hasta cinco años. El contrato incluye trabajos como reparación de averías, obra civil, instalación de contadores, mantenimiento de elementos de superficie y apoyo en emergencias. Se exigen altos requisitos tecnológicos y organizativos a las empresas adjudicatarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), acaba de poner en marcha una de las grandes licitaciones de obra y servicio de este año: el nuevo acuerdo marco para el mantenimiento y conservación de todas las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.

Si bien el presupuesto de partida es de 35,88 millones de euros (IVA incluido) por un periodo de dos años, la posibilidad de prorrogarlo por otros tres más abre la puerta a un global superior a los 80 millones.

Este contrato permitirá a Emasa asegurar a medio plazo la conservación de unas infraestructuras que suman más de 3.700 kilómetros de redes de abastecimiento y saneamiento en la ciudad.

La licitación se estructura en dos grandes lotes territoriales. Cada uno de ellos con un presupuesto de referencia de unos 17,9 millones de euros (IVA incluido).

Lotes del contrato de Emasa.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 30 de abril de 2026 a las 18:00 horas para presentar sus ofertas.

El Ayuntamiento destaca que con este procedimiento busca garantizar la continuidad de un servicio esencial tras la renuncia de dos de las adjudicatarias del contrato anterior, que alegaron la presión de los costes de materiales y energía.

Qué trabajos incluye el acuerdo marco

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares detalla al milímetro el alcance de los trabajos que deberán asumir las empresas adjudicatarias.

Bajo el paraguas de "trabajos diversos de apoyo para la conservación y mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento", el contrato se organiza en nueve grandes capítulos:

Acometidas y suministros: instalación y sustitución de contadores, ejecución de nuevas acometidas, prolongaciones y variaciones, instalación de fuentes de beber y tomas para hidrolimpiadoras, conexiones y desconexiones, puestas en servicio, anulaciones de acometidas, revisiones de tomas sin contratar y reparación de elementos de telelectura.

Canalizaciones, injerencias y elementos de red: modificación, sustitución y ampliación de la red arterial y de distribución de agua potable; redes de saneamiento fecales y pluviales, incluidas las injerencias; y otras redes gestionadas por Emasa, con unos límites orientativos para considerarlas labores de conservación (importe hasta 100.000 euros, diámetros de hasta 500 mm a presión y 1.000 mm en gravedad, y longitudes de hasta 200 metros).

Averías y atención de incidencias: reparación de roturas en la red de agua y saneamiento, acometidas e injerencias, redes de baldeo y otras redes, además de la atención de incidencias en los suministros (faltas de agua o presión, salideros por contador, etc.).

Obra civil asociada: apertura y reposición de calas, construcción y reparación de pozos de registro, imbornales, arquetas y monolitos, movimientos de tierras y zanjas, y cualquier otra obra civil inherente al mantenimiento de las redes.

Elementos de superficie: sustitución y mantenimiento de tapas, rejillas, bocas de riego y demás elementos visibles que forman parte de las redes gestionadas por Emasa.

Trabajos auxiliares y otros conceptos: maquinaria de obra civil, transporte y elevación, medios auxiliares, elaboración de informes, toma de datos, mediciones, inspecciones, labores administrativas y apoyo en situaciones de emergencia como fuertes lluvias o vertidos incontrolados.

Cortes: suspensión temporal o definitiva del suministro, devolución del servicio, asistencia a procedimientos administrativos, civiles o penales, e instalación o sustitución de candados y cerraduras homologadas.

Informes técnicos sobre instalaciones interiores de abastecimiento y saneamiento.

Adecuación de instalaciones interiores de abastecimiento a la normativa vigente y a las instrucciones técnicas de la empresa municipal.

El pliego deja fuera determinadas actuaciones de mayor envergadura, como grandes obras de renovación de redes que superen significativamente los umbrales de importe, diámetro o longitud fijados, que se contratarán mediante otros procedimientos específicos.

Exigencias de medios humanos, maquinaria y sistemas

Emasa impone también un nivel de exigencia elevado en cuanto a organización interna, personal y medios de las empresas que aspiran a este contrato.

Las adjudicatarias deberán disponer de una oficina operativa en su centro de trabajo, con teléfono y sistemas informáticos suficientes para recibir avisos y órdenes de la empresa municipal, al menos de 7:30 a 19:30 horas todos los días laborables del año.

Todos los operarios de campo, técnicos y encargados deberán contar con teléfonos móviles con voz y datos, para garantizar su localización urgente y el seguimiento de los trabajos.

En el ámbito tecnológico, los sistemas informáticos de las empresas deberán ser compatibles con las aplicaciones de Emasa (GIS, SAP PM, etc.) y cumplir requisitos de seguridad: antivirus de pago y actualizado, sistemas operativos con soporte y parches al día, y equipos con características mínimas (por ejemplo, procesadores Intel Core i5 de última generación, 8 GB de RAM y discos SSD de 512 GB, con Windows 11 Pro).

Se exige también la adscripción de equipos portátiles para el seguimiento en campo y equipos de oficina capaces de conectarse al GIS y de imprimir planos y documentación, así como dispositivos móviles para la instalación de módulos de radio.

Un servicio clave

Esta licitación llega después de que dos de las tres uniones temporales de empresas adjudicatarias del contrato anterior de mantenimiento de redes renunciaran a seguir ejecutándolo, alegando la imposibilidad de asumir el fuerte encarecimiento de materiales, energía y servicios auxiliares registrado en los últimos años.

Aquel contrato, formalizado en 2025, salió originalmente a concurso por unos 28 millones de euros y tenía también una duración de dos años, pero la renuncia obligó a Emasa a reconfigurar el esquema de mantenimiento y plantear un nuevo acuerdo marco con mayor dotación y un horizonte potencial de hasta cinco años.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el objetivo de esta nueva licitación es garantizar el buen estado de todas las redes de abastecimiento y saneamiento de Málaga y reforzar la capacidad de respuesta ante averías y episodios de lluvias intensas, en un contexto de mayor exigencia normativa y de sensibilidad ciudadana sobre la calidad del servicio.

La conservación de estas infraestructuras, recuerdan, es clave para la sostenibilidad ambiental, la seguridad del suministro de agua potable y el correcto funcionamiento del saneamiento en una ciudad que continúa creciendo en población, actividad económica y presión turística.