Sando repite y construirá el último tramo del Metro de Málaga al Civil

Imágenes del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y de la línea de Metro al entorno del Civil.

Las claves nuevo Generado con IA Sando construirá el último tramo del Metro de Málaga entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, tras ser la propuesta mejor valorada. El tramo incluye la estación Hospital Civil, que dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga y al distrito de Bailén-Miraflores. La obra, que se ejecutará en 36 meses y mediante el sistema Cut&Cover, suma 510 metros y completa la prolongación del Metro hasta el Hospital Civil. Se prevé que esta extensión de 1,8 kilómetros y tres estaciones aporte 3,5 millones de usuarios adicionales al año al Metro de Málaga.

La suerte de la tercera y última pieza del puzzle del Metro de Málaga al Civil ya está echada. Salvo sorpresa en la tramitación final de la propuesta, volverá a ser la empresa Sando la que asuma la ejecución del tramo definitivo de la prolongación del suburbano hacia la zona norte, que se extiende entre Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Así lo confirman fuentes consultadas, que señalan que es la propuesta de Sando la mejor valorada por la mesa de contratación encargada.

Hay que recordar que tras la apertura de los sobres técnicos y económicos, la proposición de la constructora malagueña, que ya se hizo con el primer tramo del ramal al Civil, entre la estación Guadalmedina y la calle Hilera, era la segunda con mejor valoración general.

Por delante, aparecía la oferta de Dragados-Tecsa Empresa Constructora-Rialsa Obras. No solo en el plano técnico, con una ligera ventaja sobre Sando, sino también en el plano económico.

No obstante, se presume que la rebaja realizada por esta alianza empresarial, que rebajó la inversión hasta los 39.360.619,37 euros incurre en baja temeraria. No era la única. Además había otras dos en la misma situación. Pese a disponer de un plazo para aclarar o ampliar la información, ninguna de las firmas afectadas justificaron sus propuestas. Por este motivo han quedado invalidadas.

Por el contrario, la de Sando sí cumple con los parámetros exigidos en el pliego de condiciones. Atendiendo a los detalles conocidos, la propuesta obtuvo un anota de 41,5 puntos en la parte de valoración técnica. A este elemento hay que sumar una oferta económica de 39.872.693,73 euros.

Detalles de la obra

El plazo que se maneja para la construcción de este tramo es de 36 meses. Esta parte del recorrido tiene 510 metros de longitud. El trazado pasará bajo Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida de Simón Bolívar.

El contrato incluye la ejecución de la estación Hospital Civil, que dará servicio al futuro Nuevo Hospital de Málaga, a los equipamientos del Hospital Civil y Materno, así como a los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, el cuarto más poblado de la capital.

Este tercer tramo se ejecutará mediante el sistema Cut&Cover, al igual que se ha hecho en los anteriores. Este método constructivo consiste en la ejecución de pantallas para delimitar el recinto del túnel y la estación, la reposición de la superficie con una losa de cubierta y, posteriormente, la excavación en su interior.

Además de la obra civil, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía por los que circularán los trenes), así como la reposición de la urbanización afectada.

Con esta licitación, la prolongación del Metro entre Guadalmedina y Hospital Civil quedará completamente en carga, sumando un total de 1,8 kilómetros y tres estaciones.

Se estima que esta extensión aporte alrededor de 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red de Metro, que ya alcanzó una demanda récord de 18,2 millones de pasajeros en 2024.