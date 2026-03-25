El puerto de Málaga frena la adjudicación de la nueva sede de la Agencia Tributaria ante un recurso de los constructores

Diseño del estudio Ingravitto para la nueva sede de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga. Infravitto

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Málaga ha suspendido la adjudicación de la nueva sede de la Agencia Tributaria tras un recurso presentado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). El recurso de la ACP cuestiona aspectos del pliego, como la memoria técnica y la clasificación exigida para ejecutar pantallas y pilotes. Seis empresas optan al contrato valorado en casi 12 millones de euros para construir el edificio, que tendrá 20 meses de plazo de ejecución. La nueva sede, diseñada por el estudio Ingravitto, ocupará una parcela de 1.144 m² cerca de la Avenida Manuel Agustín Heredia y contará con sótano, planta baja y cuatro alturas.

El Puerto de Málaga se topa con un inconveniente en su apuesta por contratar los trabajos de construcción de la nueva sede de la Agencia Tributaria.

Tras poner en marcha la licitación a finales del pasado mes de enero, el procedimiento administrativo ha sido objeto de un recurso formulado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), disconforme con algunos de los aspectos recogidos en el pliego de condiciones que rige este concurso.

Según apunta la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, una de las razones de esta discrepancia radica en la clasificación solicitada a las empresas concursantes. Sobre este particular, fuentes conocedoras del procedimiento apuntan, por un lado, disconformidad con la memoria técnica y, por otro, con el nivel de la clasificación para ejecutar pantallas y pilotes.

Ante estas observaciones, la mesa de contratación tomó la determinación de suspender el procedimiento de contratación, "sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas ni impida su finalización".

A la espera de la resolución definitiva del recurso, la fase final de resolución del contrato queda paralizada. De acuerdo con las fuentes consultadas, la licitación entraba ya en la etapa final, pendiente de adjudicación.

De acuerdo con la documentación oficial, son seis las firmas que optan inicialmente a este contrato, que cuenta con un valor inicial cercano a los 12 millones de euros (IVA incluido). En concreto, eran Asch Infraestructuras; Citanias-Pilotech; Gestión y Ejecución de Obra Civil; Guamar; Iniciativas Técnicas y Recursos Constructivos, y UTE Málaga Puerto.

Atendiendo a los detalles recogidos en el pliego de condiciones, el plazo de ejecución inicialmente fijado para esta edificación, clave en la estrategia portuaria, es de 20 meses.

Camino dificultoso

La construcción del nuevo inmueble, que ha sido objeto de no pocas modificaciones en su diseño en los últimos años, permitirá la mudanza del organismo estatal de su actual localización, dejando liberada toda la franja de suelo sobre la que el Plan Especial del Puerto dibuja un gran complejo de oficinas premium.

La nueva sede de la Agencia Tributaria cuenta con la firma del estudio sevillano Ingravitto. La pretensión es levantar el inmueble sobre una parcela de 1.144 metros cuadrados, localizada junto a la Avenida Manuel Agustín Heredia, al oeste de la puerta de Colón.

El equipamiento dispondrá de sótano, con capacidad para entre 32 y 35 plazas de aparcamiento, y planta baja más cuatro alturas. Además, contará con un almacén anexo al edificio en la planta baja de 344 metros.

La planta baja, con 800 metros construidos, deberá albergar, entre otros usos, áreas de trabajo y áreas especiales, como una sala de espera de público para 100 personas aproximadamente, la multifuncional (salón de actos, aulas de formación, reunión, etc.) con tabique móvil intermedio, convertible en dos salas (para 30 personas aproximadamente), y un área destinada a campañas tributarias dimensionada para 40 puestos.

Las plantas primera y segunda irán destinadas al servicio de Aduanas, sumando entre las dos 1.600 metros cuadrados construidos, en los que desarrollarán su trabajo entre 45 y 50 efectivos, mientras que las plantas tercera y cuarta irán destinadas al servicio de Vigilancia Aduanera, sumando entre las dos 1.600 metros cuadrados construidos. En ellas desarrollarán su trabajo 84 efectivos (unos 42 de personal de tierra y el resto de embarcaciones).