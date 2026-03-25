Málaga se la juega hoy en Europa: la UE decide si será sede de la nueva Autoridad Aduanera

Juanma Moreno, María Jesús Montero y Francisco de la Torre en la presentación de la candidatura de Málaga para ser sede de la Autoridad Aduanera de la UE. Jasper Jacobs / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea decide hoy la ciudad que albergará la nueva Autoridad Aduanera Europea (EUCA), con Málaga como una de las nueve candidatas. Compiten junto a Málaga ciudades como Lieja, Zagreb, La Haya, Oporto, Varsovia, Roma, Bucarest y Lille, siendo estas dos últimas las mejor posicionadas. Los criterios de selección incluyen la operatividad de la sede, la accesibilidad, y la disponibilidad de infraestructuras educativas y sanitarias para los trabajadores y sus familias. La nueva autoridad coordinará la acción aduanera en la UE y creará un Centro Aduanero de Datos común que sustituirá los sistemas nacionales de declaración.

La Unión Europea decide este miércoles, 25 de marzo, la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea (EUCA), por sus siglas en inglés) a la que aspiran Málaga y otras ocho ciudades europeas, en una decisión que tomarán mediante votación conjunta el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo.

Además de Málaga, compiten por la sede Lieja (Bélgica), Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia), Roma (Italia), Bucarest (Rumanía) y Lille (Francia), que destaca en las quinielas como una de las favoritas junto a la capital croata.

Entre los criterios que pesarán en la decisión figuran la fecha a partir de la cual la infraestructura candidata podrá estar plenamente operativa para la EUCA, la accesibilidad de su ubicación y las infraestructuras educativas y sanitarias accesibles para los trabajadores de la agencia y sus familias.

También será tenido en cuenta por los colegisladores las opciones que ofrezca cada ciudad de acceso al mercado laboral y seguridad social para las familias, así como que se respete el equilibrio geográfico en el reparto de agencias europeas entre Estados miembro.

La autoridad se encargará de coordinar la acción aduanera y apoyar las actividades de las autoridades aduaneras nacionales de manera coherente en toda la Unión, además de establecer un Centro Aduanero de Datos común con el que reemplazar los sistemas nacionales de declaración individuales.

El procedimiento pactado entre la Eurocámara y el Consejo prevé que las dos instituciones celebren sendas rondas de votación separadas, pero que tengan lugar simultáneamente en la mañana de este miércoles, con el objetivo de que cada una de ellas preseleccione dos ciudades candidatas.

Con ese resultado e inmediatamente después, los dos equipos negociadores del Consejo y de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo se integrarán en una única reunión para elegir de esa última lista reducida la sede ganadora.

En el caso de que en el proceso de preselección las dos instituciones coincidan en elegir a una misma ciudad, será esta candidata la que será considerada automáticamente la sede de la nueva agencia europea.

De no haber coincidencia, se pasará a un proceso de votación conjunta con varias rondas si en la primera vuelta ninguna aspirante obtiene una mayoría doble, es decir, al menos 14 votos de ambas instituciones.