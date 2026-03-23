Adiós a las sillas en primera fila para ver la Semana Santa: Málaga prohíbe las sillas plegables y los sillones
Los bares deberán retirar o reducir terrazas, toldos, separadores y maceteros en el paso de los tronos y garantizar un pasillo libre de tres metros para emergencias.
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Las claves
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Málaga prohíbe el uso de sillas plegables y sillones en las calles durante la Semana Santa para garantizar la seguridad y el paso de las procesiones.
El dispositivo especial del Ayuntamiento incluye medidas de limpieza, refuerzo del transporte público y ampliación de servicios de taxi entre el 29 de marzo y el 5 de abril.
Se endurece el control sobre terrazas, mobiliario urbano y venta ambulante, permitiendo solo puestos autorizados y con requisitos estéticos específicos.
El plan refuerza la seguridad, con presencia de bomberos, ambulancias y puntos fijos de Protección Civil, además de pulseras identificativas para menores y mayores.
Málaga se prepara para una Semana Santa de máxima afluencia con un dispositivo especial que afecta a limpieza, terrazas, tráfico, seguridad y transporte público entre el 29 de marzo y el 5 de abril.
El bando firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, fija un exhaustivo paquete de medidas para mantener el centro limpio, seguro y respetuoso con el entorno en plena concentración de procesiones y visitantes.
El texto arranca con un llamamiento directo a la ciudadanía: reducir residuos, usar las papeleras y las bolsas de mano que repartirá LIMASAM en los itinerarios, y respetar los horarios de depósito de basura para facilitar el trabajo de los servicios de limpieza.
En el Centro Histórico se habilitarán contenedores en superficie e “islas ecológicas” conectadas a autocompactadores y vehículos nodriza en puntos como calle Ancla, calle Beatas, Plaza de las Cofradías o la plaza Enrique García‑Herrera, donde vecinos, comerciantes y hosteleros podrán separar papel, envases, vidrio y orgánica durante los cortes de tráfico. Entre las 21.00 del viernes 27 de marzo y las 7.00 del lunes 6 de abril estará prohibida la instalación de contenedores de obra en el Centro Histórico y en los itinerarios procesionales.
Las terrazas de los bares
La hostelería y el comercio se convierten en protagonistas del dispositivo. Cada noche, los establecimientos deberán recoger mesas y sillas, dejar limpia la superficie ocupada y retirar separadores, maceteros, pizarras y cualquier elemento que invada el espacio de paso de los tronos, manteniendo al menos tres metros libres en pasajes y calles peatonales para vehículos de emergencia.
El bando obliga a apagar los luminosos durante el paso de los tronos y a plegar toldos y sombrillas, y advierte de que las reducciones o eliminaciones de terrazas dictadas por el Plan de Emergencia serán de obligado cumplimiento, con posibilidad de retirada inmediata en caso de incumplimiento.
También se endurezce el control sobre la venta ambulante y el uso del espacio público. Solo se permitirán los puestos autorizados en el recorrido oficial, que deberán eliminar rótulos publicitarios y cubrirse en color granate, mientras que la venta ambulante ilegal será perseguida de forma específica por la Policía Local.
Queda prohibido colocar sillas, sillones, mesas u otros muebles móviles en calles estrechas o de cruces complicados sin autorización, así como subirse a árboles o a estructuras temporales como plataformas de retransmisión, que deberán ir igualmente revestidas de telas granates para integrarse en la estética de la Semana Santa.
En materia de movilidad, el Ayuntamiento recomienda expresamente el uso del transporte público y anuncia un refuerzo notable de la EMT y del taxi. Durante la Semana Santa se ampliarán horarios y servicios de autobuses, con 63.000 plazas adicionales cada día, se habilitará un carril bus en la avenida Manuel Agustín Heredia y se sumarán paradas provisionales de taxi en puntos como el Paseo del Parque, Manuel Agustín Heredia, Puente de Tetuán, calle Hilera y avenida de la Rosaleda.
Toda la flota de taxi quedará exenta del régimen de descanso entre el viernes 27 de marzo a las 20.00 y el domingo 5 de abril a las 6.00 para adaptar la oferta al pico de demanda.
El sistema de control de accesos al Centro Histórico se inhabilitará temporalmente y se fijan horarios específicos de carga y descarga, ampliando en algunos casos hasta las 14.00–15.00 horas.
El dispositivo de seguridad y emergencias se refuerza, según detalla el propio bando. El Real Cuerpo de Bomberos mantendrá un retén preventivo en la Plaza de la Marina con autobomba, vehículo ligero y unidad médico‑sanitaria de intervención, mientras que el operativo sanitario contará con una ambulancia de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico y una unidad fija de asistencia médica en el mismo enclave, coordinada por personal médico y de enfermería.
Protección Civil desplegará puntos fijos en la plaza de la Constitución, la Alameda Principal y la Plaza de la Marina, además de unidades itinerantes que acompañarán a las cofradías; como medida específica para menores y mayores, se repartirán pulseras identificativas con código QR para facilitar su localización en caso de extravío.
El Ayuntamiento completa el bando con recomendaciones de autoprotección y un aviso contra los bulos. Se pide mantener la calma ante cualquier incidente, seguir la señalización de vías de evacuación, evitar objetos voluminosos en calles muy concurridas y dirigirse a los módulos de Protección Civil en la Plaza de la Marina como punto de encuentro en caso de desorientación.
Además, se reclama a los ciudadanos que no difundan informaciones no contrastadas y que se informen solo a través de fuentes oficiales o medios que verifiquen sus contenidos, recordando que el propio Ayuntamiento y otras administraciones disponen de perfiles verificados en redes sociales donde se informará en tiempo real de lo que ocurra durante estos días.