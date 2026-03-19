Más de 1.000 sensores en 200 edificios de Málaga: así avanza el mayor proyecto de edificios inteligentes en España

El director general de Red.es, Jesús Herrero; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El proyecto Centesimal ha instalado más de 1.000 sensores en 204 edificios e instalaciones de Málaga para impulsar la digitalización urbana. Los sensores monitorizan parámetros como calidad del aire y agua, ruido, consumo energético y afluencia de personas, integrando los datos en la plataforma inteligente municipal. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4,96 millones de euros, con financiación de Red.es, FEDER y el Ayuntamiento de Málaga. El objetivo es mejorar la gestión, sostenibilidad y eficiencia de la ciudad mediante el uso de datos en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

El Ayuntamiento de Málaga y Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, avanzan en el despliegue de Centesimal (Centenas de edificios y sensores inteligentes en Málaga), proyecto pionero en España, que potencia la transformación digital de la capital de la Costa del Sol y su posicionamiento como ciudad inteligente, mediante la digitalización de edificios estratégicos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto al director general de Red.es, Jesús Herrero, han presentado esta iniciativa que se lleva a cabo a través de un convenio entre Red.es y el Ayuntamiento de Málaga para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes para la Agenda Digital para España (Pilotos de Edificios Inteligentes).

La iniciativa, que se encuentra en fase avanzada, ha supuesto hasta el momento la dotación de más de 1.000 sensores a 204 edificios e instalaciones significativas de la ciudad, tanto municipales como de otras instituciones y entidades, y la implantación de nodos IoT (Internet of Things).

Los datos procedentes de estos dispositivos (parámetros meteorológicos, calidad del aire, detección de incendios, calidad de agua, control de afluencia, etc.) permiten la adopción de decisiones y fomentan la planificación estratégica de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 4.961.000 euros (IVA incluido). De ellos, el 80% los aporta Red.es, con 3.968.800 euros, con cofinanciación del FEDER; el otro 20%, con 992.200 euros, los aporta el Consistorio.

Sensorización de edificios

El objetivo de este piloto es avanzar en la transformación digital de la ciudad mediante la implantación de sensores y nodos IoT (Internet of Things) en más de 200 edificios e instalaciones relevantes de Málaga, tanto municipales como de otras instituciones y entidades.

Los datos obtenidos se están integrando en la plataforma inteligente municipal, lo que permitirá mejorar la gestión de los edificios, optimizar recursos y contribuir a la planificación estratégica de la ciudad mediante el análisis de información en tiempo real.

Una vez completada la instalación en la totalidad de los 218 inmuebles previstos y desarrollado los casos de uso al completo, se pondrá la información a disposición de las diferentes áreas municipales. Esta iniciativa impulsada por Red.es permitirá avanzar en una gestión urbana más eficiente, sostenible, integrada y basada en datos.

En concreto, se han desplegado más de 20 sistemas inteligentes con sensores para medir parámetros ambientales, estructurales y operativos, incluyendo calidad del aire y agua, ruido, radiación electromagnética, sistemas de riego, control de afluencia, consumo energético, detección de emergencias, así como sistemas de posicionamiento, conteo de personas, control de accesos y confort interior.

Los datos que se recaban de los edificios sensorizados permiten, entre otros, su uso para la monitorización del ciclo integral del agua, monitorización de vehículos en terminales de transporte, reducción del consumo eléctrico en edificios, tratamiento de datos climáticos y de calidad del aire, control de la contaminación acústica y electromagnética, conservación de edificios y flujo de transeúntes en zonas peatonales.