El gigante francés Adeo, dueño de Leroy Merlin y Obramat, amplía su imperio en Málaga con otra gran nave en Bahía

Las claves nuevo Generado con IA Adeo, propietario de Leroy Merlin y Obramat, construirá una nueva gran nave comercial en la calle Clara Schumann, en Bahía de Málaga. La nave contará con 2.845 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 8.300 metros cuadrados, con 149 plazas de aparcamiento. El proyecto ha recibido licencia condicionada por Urbanismo, que exige cumplir varios requisitos antes de iniciar las obras, con un plazo máximo de seis meses. La nueva instalación refuerza el desarrollo comercial de Bahía de Málaga, que ya concentra plataformas logísticas, medianas superficies y un nuevo centro de ocio cercano.

El imperio del gigante francés Adeo, propietario, entre otros de Leroy Merlin y Obramat, sigue ampliándose en Málaga capital.

Y ello después de que el operador internacional haya recibido licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo para construir otra gran nave comercial en la calle Clara Schumann, en el ámbito de Bahía de Málaga.

La operación ha sido impulsada por la entidad Inmobiliaria Bricolaje Bricoman S.L.U., vinculada a Adeo. La actuación se plantea sobre una parcela de algo más de 8.300 metros cuadrados próxima al aeropuerto y dentro del sector SUNP‑BM.3.

Una de las particularidades de la intervención es que se propone justo enfrente de la tienda de Obramat, operativa desde hace años.

​La resolución, firmada a comienzos de febrero, autoriza la construcción de una nave comercial con una superficie construida de unos 2.845 metros cuadrados sobre una parcela de 8.299,13 metros cuadrados. El presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a 373.150,36 euros.

El proyecto cuenta con 149 plazas de aparcamiento, cinco de ellas adaptadas, y una altura máxima condicionada por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, que fijan el límite en 14,18 metros para la nave y 14 metros para el camión grúa.

​El expediente de licencia se remonta a 2019 y ha requerido varios informes técnicos y sectoriales antes de su aprobación definitiva.

Urbanismo detalla que la parcela se sitúa en el SUNP‑BM.3 Bahía de Málaga, afectada inicialmente por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, situación que quedó corregida tras la revisión de los mapas de peligrosidad del río Guadalhorce, publicada en 2025, que dejó el solar fuera de la zona inundable.

Además, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitió en junio de 2025 un acuerdo favorable en materia de servidumbres aeronáuticas, imprescindible al ubicarse el proyecto bajo las trayectorias del aeropuerto.

​La licencia se concede con carácter condicionado: la promotora deberá presentar proyecto de ejecución visado, certificados de dirección facultativa, estudio de seguridad y salud y una separata específica de obras de urbanización que detalle cualquier afección al suelo, vuelo o subsuelo de los espacios públicos.

Urbanismo fija un plazo máximo de seis meses desde la notificación para cumplir estas condiciones y presentar la comunicación de inicio de obras; de lo contrario, la licencia decaerá sin llegar a adquirir eficacia.

Una vez arranquen los trabajos, el plazo previsto para ejecutar la nave es de 36 meses, con un máximo de seis meses de interrupción, y se exige, antes de la primera ocupación, la justificación de que las obras de urbanización ligadas a la parcela están completadas y recepcionadas.

La operación confirma el desarrollo paulatino de Bahía de Málaga como gran área de oportunidad comercial y de servicios en el entorno del aeropuerto, donde ya se han concentrado en los últimos años plataformas logísticas, medianas superficies y usos vinculados al turismo.

De hecho, en las proximidades de suelo ahora en desarrollo se localiza el nuevo centro de ocio impulsado por Sould Park, con una inversión prevista de 15 millones de euros y que abrirá sus puertas a mediados de año.