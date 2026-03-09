Así serán las primeras 179 VPO y 55 alojamientos sobre suelos de equipamiento de Málaga: huertos urbanos, coworking...

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impulsa la construcción de 179 viviendas de protección oficial (VPO) y 55 alojamientos temporales en cuatro parcelas municipales. Las promociones incluyen espacios comunes como huertos urbanos, zonas de coworking, jardines y áreas deportivas, con predominio de viviendas de 1 y 2 dormitorios y varias unidades adaptadas. El 60% de los alojamientos se reservarán a jóvenes menores de 35 años, y el alquiler estará limitado a un máximo de 7 años para la mayoría de inquilinos. La empresa Salas Fonshabit–Fundación Salas ha sido la única adjudicataria del lote 1, mientras que Urbania ha recurrido su exclusión del concurso para el lote 2, que contempla hasta 649 viviendas adicionales.

Málaga allana el camino para la construcción de las primeras 179 viviendas de protección oficial (VPO) y 55 alojamientos temporales del ambicioso plan diseñado por el Ayuntamiento para reducir la enorme necesidad de vivienda a precio asequible en la capital de la Costa del Sol.

Estos aprovechamientos corresponden a las cuatro parcelas del lote 1 de suelos de equipamiento que el Consistorio puso en el mercado hace varios meses y a la que únicamente ha optado una oferta, la presentada por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Salas Fonshabit–Fundación Salas.

De acuerdo con el acta oficial de la mesa de contratación, esta firma se hace con la concesión de los siguientes terrenos:

Calle Massenet, 17

La propuesta presentada desarrolla un programa de 84 viviendas protegidas, distribuidas en 51 de un dormitorio y 33 de dos dormitorios, incluyendo 4 viviendas adaptadas en planta baja. Dispone de 80 plazas de aparcamiento (76 + 4 adaptadas), además de plazas para motocicletas y 84 trasteros, uno por vivienda.

El conjunto se organiza en torno a una plaza central comunitaria con zonas sustanciales, juegos infantiles y porche cubierto, incorporando además un local polivalente y una zona verde naturalizada en la parte alta de la parcela para uso y disfrute de los residentes.

La solución edificatoria planteada incorpora una planta ático que supone la superación de la altura máxima prevista de B+3, que requiere una justificación específica dentro del planteamiento urbanístico y normativo de la propuesta.

Se propone un plazo de ejecución de 21 meses.

Calle Santa Matilde, 6

La propuesta presentada desarrolla un programa de 55 alojamientos protegidos de un dormitorio, de los cuales 2 son adaptados. Dispone de 29 plazas de aparcamiento (27 + 2 adaptadas), así como aparcamiento de bicicletas en planta baja.

El edificio se organiza en torno a un espacio central comunitario con zonas estanciales y porche, complementada con espacios comunitarios cerrados y abiertos en todas las plantas; incorpora un local comercial en planta baja.

Las instalaciones exteriores combinan vegetación autóctona, espacios libres de relación y áreas recreativas y deportivas de bajo impacto, concebidas como refugios climáticos y espacios de uso cotidiano.

Las instalaciones interiores destacan por su variedad funcional: salas polivalentes, espacios de estudio y coworking, biblioteca comunitaria, sala de actividad física y espacios de ocio.

Se propone un plazo de ejecución de 19 meses, que se considera "una planificación algo ajustada con poco margen para contingencias".

Camino de la Gamera, 3

La propuesta desarrolla un programa de 53 viviendas protegidas adosadas de PB+1, de las cuales 51 son de 2 dormitorios y 2 son adaptadas (2 dormitorios + 1 estancia adaptada). Dispone de 53 plazas de aparcamiento en sótano (51 + 2 adaptadas), superando el mínimo exigido, así como 53 trasteros (uno por vivienda) y 24 plazas de bicicleta distribuidas en el acceso y el jardín comunitario.

El conjunto se organiza en torno a un gran espacio central ajardinado, con huertos urbanos, zona de juegos infantiles, bancos y arbolado.

Se propone un plazo de ejecución de 18 meses, que se considera "técnicamente viable pero exigente".

Calle Tanzania, 11

La propuesta incluye un programa de 42 viviendas protegidas, distribuidas en tipologías de 1 y 2 dormitorios, siendo las de 1 dormitorio el 55 % del total, e incluyendo 2 viviendas adaptadas en planta baja.

Dispone de 32 plazas de aparcamiento en superficie (incluidas 2 adaptadas), superando el mínimo exigido, además de 13 plazas para bicicletas, situadas en el acceso y en el jardín comunitario. El conjunto se organiza mediante un bloque lineal con jardín interior comunitario, que incorpora zonas estanciales, arbolado y área de juegos infantiles.

Se propone un plazo de ejecución de 16 meses, que se considera viable y presenta un equilibrio más prudente entre ambición y margen de contingencia.

Puntuación

La de Salas Fonshabit–Fundación Salas es la única propuesta que optaba a este conjunto de parcelas. La misma ha obtenido 88 puntos de un total de 100.

​En la fase de redacción de proyectos, la propuesta recibe 14 puntos, al valorar como “buena” la intervención arquitectónica y las medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, e "intermedia" la dotación de instalaciones comunitarias.

En la fase de ejecución de obras suma 7 puntos, gracias al plan de trabajo y a los métodos de construcción y control planteados, mientras que en la fase de explotación logró otros 7 puntos por su propuesta de gestión, mantenimiento y sistemas de información.

Entre las ventajas incorporadas destaca la reducción en un 2,10% de la renta máxima por metro cuadrado útil y mes. En este caso, el valor de partida es de 10,0616 euros. El resultado es de 9,85 euros el metro cuadrado útil al mes.

Estos inmuebles, como los del resto de lotes que están pendientes de ser adjudicados, estarán regidos por un alquiler rotacional máximo de 7 años para los futuros inquilinos, salvo que se trate de colectivos de más de 65 años.

El 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, y el resto para otros colectivos, como los mayores.

Urbania recurre su exclusión del concurso

Por otro lado, el acta, que recoge las conclusiones de la mesa reunida el pasado 25 de febrero, recoge la existencia de un recurso presentado por la empresa Urbania Alternatives Investments, S.L., contra su exclusión del proceso de concesión del lote 2, al que también pujan Fundación Casas y Genivs.

Este lote está integrado por cinco suelos, con 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos.

Forman parte de la misma: