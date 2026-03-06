Acuerdo definitivo para instalar las polémicas esculturas en el puerto de Málaga: sólo estarán seis meses

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Málaga instalará las polémicas esculturas gigantes de Ginés Serrán por un periodo máximo de seis meses. El acuerdo fue aprobado por mayoría en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, con 11 votos a favor y 2 en contra. Las esculturas, un Neptuno, una Venus y dos leones colosales de bronce, estarán situadas en la entrada principal del puerto desde la Plaza de la Marina. Tras los seis meses de exposición, las piezas serán desmontadas y trasladadas a otra ubicación con menor impacto.

Las polémicas esculturas gigantes diseñadas por Ginés Serrán lucirán, finalmente, en la entrada principal del puerto de Málaga.

Lo harán, eso sí, por tiempo limitado. Seis meses improrrogables.

Este es el acuerdo finalmente alcanzado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en la sesión extraordinaria celebrada este viernes, en la que, según han informado desde el organismo, “la mayoría de los consejeros ha votado a favor de su instalación”.

El encuentro de este viernes, comprometido por el presidente del ente, Carlos Rubio, ante la contestación generada por esta propuesta artística, ha permitido volver a debatir el asunto de su instalación en la entrada al recinto desde la Plaza de la Marina.

“Una vez aportada toda la información, cada uno de los consejeros ha tenido la oportunidad de expresar su punto de vista sobre los informes jurídicos y administrativos expuestos”, han señalado desde el Puerto.

Al tiempo, el organismo ha precisado que próximamente se informará de los plazos oficiales de exposición de las esculturas.

Atendiendo al acuerdo ahora alcanzado, una vez superado el plazo de los seis meses, "se procederá a su desmontaje y traslado a una ubicación consensuada y con menor impacto".

El conjunto está formado por cuatro esculturas monumentales —un Neptuno, una Venus y dos leones de tamaño colosal— fundidas en bronce y colocadas sobre pedestales.

Rubio ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga, que de los 15 integrantes del consejo, 11 han votado a favor de la instalación, dos (Subdelegación del Gobierno y UGT) se han opuesto y ha existido un voto particular de la Abogacía del Estado.

"Ha sido un debate sosegado", ha valorado, recordando que en el primer consejo en el que se dio luz verde a esta propuesta todos los consejeros estuvieron de acuerdo. "Pensábamos que era un tema pacífico que iba a embellecer la entrada", ha remarcado.

El debate se enciende en el momento en que el pasado mes de enero la Academia de Bellas Artes de San Telmo, entre otros colectivos, toma posición en el asunto, con mensajes que, a juicio de Rubio, estuvieron cargados de "acritud y radicalidad, con mucha intransigencia".

El presidente del Puerto, que ha estado presente días atrás en uno de los congresos portuarios más importantes de España, en el que se ha hablado de geopolítica, de incrementos de precios…, "sólo me han preguntado por las estatuas".