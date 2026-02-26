"Luis vive gracias a dos vecinos, pero no llegaron a Maribel": el incendio mortal en la casa de un matrimonio de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en una vivienda de Puerto de la Torre, Málaga, provocó la muerte de una mujer de 85 años llamada Maribel. Dos vecinos arriesgaron su vida para rescatar a Luis, marido de Maribel, logrando sacarlo de la casa antes de la llegada de los bomberos. Las llamas impidieron que los rescatadores y los bomberos pudieran salvar a Maribel, que estaba en la planta de arriba. El suceso ha conmocionado al barrio y las autoridades investigan las causas del incendio.

A primera hora de este pasado miércoles 25 de febrero una gran columna de humo se veía desde diferentes puntos de Málaga capital procedente de la zona de Puerto de la Torre. Muchos madrugadores se asomaban a las redes sociales preguntando qué había ocurrido, con la esperanza de que no hubiera víctimas en el incendio.

Pero horas más tarde, el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga confirmaba lo peor: una mujer de 85 años había muerto en el incendio de la vivienda.

Maribel, la fallecida, vivía con su marido Luis en una vivienda de la calle Nogales. A las 7.30 horas de este miércoles, las llamas se hicieron con su vivienda. Las llamas salían por las ventanas y fueron muchos los vecinos que alertaron al Servicio 112 de Emergencias alertando de lo que estaba ocurriendo y solicitando la asistencia sanitaria y de los bomberos cuanto antes.

Pero dos vecinos no se lo pensaron dos veces y mientras venían los profesionales, reventaron la puerta de la vivienda con una maza, poniendo su vida en peligro y liberando a Luis, de 86 años, del inmueble.

Maribel, desgraciadamente, se encontraba en la planta de arriba y pese a que ambos hombres y los efectivos de los Bomberos de Málaga hicieron todo por salvar su vida, fue imposible rescatarla.

Algunos vecinos testigos de los hechos, explican a EL ESPAÑOL de Málaga que los dos chicos que actuaron "fueron unos héroes".

"Sin ellos, probablemente Luis no lo estaría contando, eso es una realidad. Y no pudieron subir a por ella porque no les dejaron las llamas y cuando llegaron los bomberos ya no se pudo hacer nada", dice una vecina de la zona. Aunque desde EL ESPAÑOL de Málaga se ha intentado contactar con los dos héroes, hasta el momento no lo hemos conseguido.

Ahora la investigación se centra en averiguar cómo se produjo el incendio en la vivienda de este matrimonio malagueño que se ha roto tras un triste suceso que ha conmocionado a todo un barrio.