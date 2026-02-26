La Junta saca pecho de la ampliación del Metro de Málaga al Civil y asegura que 2026 marcará un "antes y un después"

Intervención de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en el Parlamento Andaluz este jueves.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reafirmado este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz el compromiso del Gobierno andaluz con el Metro de Málaga y ha anunciado que 2026 marcará "un antes y un después" en la extensión de la línea 2 hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Sobre ello, la consejera ha recordado que este año se prevé una inversión de 52 millones de euros. Una parte sustancial de los 244 millones en los que se estima la ejecución completa del ramal hacia la zona norte.

Díaz ha puesto en valor el esfuerzo que se está haciendo para completar el suburbano, dando continuidad a los trabajos que van a permitir llevar la infraestructura a uno de los distritos más poblados de la capital, Bailén-Miraflores, con más de 60.000 habitantes.

Ha destacado que la ampliación no solo mejorará la movilidad en este distrito, sino que también dará servicio a equipamientos sanitarios de primer orden y al futuro Hospital Virgen de la Esperanza, cuyas obras comenzaron el pasado 2 de febrero.

"Esto demuestra claramente el firme compromiso del Gobierno andaluz con este proyecto de ciudad", ha afirmado.

A la espera de la adjudicación del tramo entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, la consejera da por seguro que en 2026 estarán en obras la ejecución de los tres tramos en los que se ha dividido el ramal.

En la actualidad, los trabajos continúan en el tramo 1, donde se ha ejecutado el 100% de las pantallas, y en el tramo 2, donde operan dos máquinas pantalladoras, tras una inversión de 100 millones de euros.

En contraste con la labor de la Junta, la consejera ha acusado al Gobierno de España de no ejecutar los fondos europeos que se reciben. Al tiempo, ha denunciado la situación que vive la provincia de Málaga, con la conexión ferroviaria afectada por el derrumbe de un talud en Álora.

Por ello, ha reprochado la falta de comunicación del Gobierno de España, que no dé explicaciones de las razones de que permanezca suspendida.

"¿Por qué no dan respuesta a los andaluces? ¿Por qué no se invierte suficiente en ferrocarriles? ¿Por qué no se invierte suficiente en cercanía, en alta velocidad?", se ha preguntado.