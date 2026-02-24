Cuenta atrás para la gran playa de 12.700 metros de los Baños del Carmen, en Málaga: estará lista a final de año

Las claves nuevo Generado con IA La regeneración de la playa de los Baños del Carmen en Málaga supondrá una inversión de 4,1 millones de euros y estará lista a finales de año. Las obras ampliarán la superficie útil de la playa de 2.700 a 12.700 metros cuadrados, multiplicando casi por cinco su tamaño actual. El proyecto incluye la construcción de un espigón y una importante recarga de arena sin afectar la zona de roquedal protegida como Bien de Interés Cultural. La intervención busca solucionar los históricos problemas de erosión y recuperar este espacio emblemático, que ha perdido superficie desde los años 80.

La cuenta atrás para la esperada obra marítima de regeneración de la playa de los Baños del Carmen queda oficialmente activada.

Y ello después de que la Dirección General de la Costa y el Mar haya formalizado el contrato de ejecución de los trabajos proyectados con la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Adiante Infraestructuras y Construcciones Maygar.

El paso definitivo se da casi tres meses después de que se diese a conocer la adjudicación de las actuaciones, que van a suponer una inversión de 4.109.757 euros, sin IVA.

Teniendo en cuenta que el plazo previsto es de 9 meses, es factible pensar que Málaga podrá disfrutar de la nueva playa en este icónico emplazamiento a finales de año.

El valor de esta operación es significativo, por cuanto busca minimizar los históricos problemas que sufre el antiguo balneario, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), por los temporales.

Las obras planteadas corresponden al tramo comprendido entre la punta del Morlaco y la explanada donde se sitúa el edificio histórico.

De acuerdo con la memoria de la intervención, se prevé la construcción de un acceso provisional consistente en una rampa realizada con todo uno de aportación desde la cota del paseo marítimo hasta la cota de la playa actual, en el extremo de poniente.

Los trabajos de mayor enjundia consisten en la ejecución de un espigón a poniente del tramo de playa con un tramo inicial emergido y otro final sumergido.

Asimismo, se producirá una importante recarga de arena en la playa a poniente de los Baños del Carmen, "sin afectar o tocar la denominada zona de roquedal que rodea la explanada en donde se ubica el edificio".

La previsión es que esta parte de la intervención permita aumentar la superficie útil de la playa de los 2.700 metros cuadrados actuales hasta 12.700 metros. Esto implica un incremento casi cinco veces mayor. El material que se aporte procederá de los arroyos Totalán y Jébar o de trasvases de otras playas.

Referencia histórica

La operación ahora impulsada es clave para recuperar un espacio emblemático como el de los Baños del Carmen.

"Tras una previa petición de propiedad de la playa, al amparo de la Ley de saneamiento de marismas, que fue denegada, se estableció el Balneario en régimen de concesión en el año 1918, en la entonces llamada playa de San Telmo, nombre del monte próximo", se expone en la memoria.

En la misma, se destaca como la importancia del Balneario decayó desde finales de los años 70, sobre todo con la oferta de las nuevas playas de Pedregalejo y El Palo.

Desde la década de los años 80 del siglo pasado y tras la regeneración de las playas a levante de Pedregalejo y El Palo, se viene apreciando la pérdida paulatina de la playa por la falta de aportes de los arroyos próximos, la construcción del paseo marítimo y la interrupción del transporte litoral a levante por la construcción de los espigones de Pedregalejo.

Esto ha hecho que en la actualidad haya quedado una playa residual en el tramo de poniente, cuando antiguamente existía playa en todo el tramo entre el edificio del Balneario y la zona denominada El Morlaco.