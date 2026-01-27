El tercer hospital de Málaga ya tiene nombre oficial: se llamará Virgen de la Esperanza

Las claves nuevo Generado con IA El tercer hospital de Málaga se llamará Virgen de la Esperanza, tras una propuesta respaldada mayoritariamente por la sociedad malagueña y la Archicofradía del Paso y la Esperanza. La construcción del nuevo hospital, que estará ubicado junto al Hospital Civil, supondrá una inversión de 543 millones de euros y se prevé que las obras comiencen en las próximas semanas. El hospital contará con 815 habitaciones, 80 camas de UCI, 48 quirófanos, áreas de docencia e investigación, además de patios ajardinados y modernas instalaciones. El contrato incluye la concesión y explotación del aparcamiento del hospital durante 23 años, y la iniciativa ha recibido el apoyo de personalidades y autoridades locales.

Ya es oficial: el tercer hospital de Málaga estrena nombre. El nuevo centro sanitario se llamará Virgen de la Esperanza, tal y como ha anunciado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Es un día muy especial, el colofón a una iniciativa que nace de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza", ha destacado.

El tercer hospital se construirá en los terrenos anexos al Hospital Civil, cuya obra prevé comenzarse "en cuestión de semanas", según Moreno. El hermano mayor de la Archicofradía, Sergio Morales, ha expresado su “inmensa satisfacción” y ha agradecido el respaldo de instituciones, entidades y ciudadanos para que el nuevo centro sanitario lleve el nombre de la Virgen de la Esperanza.

Según ha indicado el presidente de la Junta, esta decisión se ha tomado "tras comprobar que esa iniciativa cuenta con un respaldo mayoritario de la sociedad malagueña" y, además supone "remarcar algo que me parece a mí fundamental, que es el fuerte vínculo creado entre la imagen de esta virgen y la propia salud", punto en el que también ha señalado la vinculación de la archicofradía con las causas sanitarias y sociales.

Moreno ha recordado que este hospital "va a ser la obra civil más importante de Andalucía, con una inversión de 543 millones de euros", con un plazo de construcción de "entre cuatro o cuatro años y medio, esperemos que no se retrase".

La Archicofradía destaca que la decisión va “mucho más allá de una nomenclatura simbólica”, asentada en la historia y devoción que concita la Santísima Virgen de la Esperanza, y reconoce el “profundo calado” de la acción social y el compromiso con la sanidad que la corporación viene desarrollando desde hace décadas.

Para la Archicofradía, esta noticia supone también un estímulo para “redoblar esfuerzos y contribuir con más ambición si cabe al bienestar y la salud de la sociedad malagueña”, consciente del consuelo que la Esperanza aporta desde hace generaciones ante el sufrimiento y la enfermedad.

Igualmente se han adherido personalidades como el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre Prados; el actor Antonio Banderas; y el Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra (DIAE), Justino Tamargo.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha aplaudido la propuesta y la aceptación por parte de la Junta, a lo que ha añadido que las advocaciones marianas están "todas llenas de sentido para gran parte de la población y quizás la de la Esperanza es la que encaja de una manera muy excepcional en lo que es una instalación hospitalaria".

"Esperanza de la gente que va allí, esperanza para curar, gracias al esfuerzo médico, a las instalaciones que hay, y ese nombre, insisto se justifica plenamente", ha aseverado De la Torre, quien también ha esperado que lo previsto por la Junta sea así, "que pronto empiecen las obras".

El Tercer Hospital de Málaga será la suma de diferentes bloques de 15 plantas (12 de ellas en superficie) que contarán con un basamento común, que dará cabida a 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación.

Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

La propuesta final apuesta por patios ajardinados, que dotarán de iluminación natural a las zonas que lo requieran. Por encima del basamento se levantan cuatro torres de hospitalización, separadas por una entreplanta técnica que posibilita resolver las necesidades de instalaciones. Los núcleos de comunicación vertical permiten una óptima relación de los servicios, con una separación clara de los diferentes flujos.

El contrato adjudicado combina, además, la ejecución de las obras del hospital y la concesión y explotación del aparcamiento durante 23 años.