Un incendio en un piso de Málaga deja un hospitalizado por inhalación de humo y seis atendidos en el lugar

Una imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias en Málaga. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en un piso de la calle Conan Doyle de Málaga ha provocado la hospitalización de una persona por inhalación de humo. Otras seis personas han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios, sin necesidad de traslado al hospital. El aviso del incendio se recibió sobre las 5:10 horas y movilizó a bomberos, servicios sanitarios, Policía Nacional y Policía Local.

Una persona ha tenido que ser trasladada al hospital tras resultar afectada por humo en el incendio de un piso en Málaga y otras seis han sido atendidas en el lugar por los sanitarios, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de un comunicado.

Varios vecinos han alertado al teléfono 112 sobre las 5.10 horas para informar de un incendio en un cuarto piso de la calle Conan Doyle de la capital. Los testigos indicaban en los avisos que había mucho humo en el bloque y que podía haber personas afectadas.

Desde la sala del 112 se activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a la Local.

Los servicios médicos han confirmado que una persona, de la que no han trascendido datos, ha sido evacuada a un centro hospitalario por inhalación de humo y otras seis han sido atendidas en el lugar sin precisar traslado.