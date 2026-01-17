El Cuponazo de la ONCE del viernes deja 280.000 euros en Málaga capital: Pedro Reina vendió 7 cupones premiados

Las claves nuevo Generado con IA El sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes repartió 280.000 euros en Málaga capital, con siete cupones premiados vendidos por Pedro Reina. Pedro Reina, afiliado a la ONCE por discapacidad visual y vendedor desde hace ocho años, expresó su orgullo por repartir el premio entre sus vecinos. En Cádiz, José María Calderón vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, sumando 400.000 euros en la barriada de La Perdiz de Arcos de la Frontera. El sorteo dejó premios también en Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, donde se vendió la serie agraciada con seis millones de euros.

El sorteo del Cuponazo del pasado viernes ha dejado una parte de su fortuna en Málaga, con 280.000 euros en premios mayores gracias a Pedro Reina que vendió siete cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la plaza Basconia de la capital malagueña.

Reina es afiliado a la ONCE por discapacidad visual grave desde 2014 y vendedor desde hace ocho años. "Los vellos de punta", ha dicho en la noche de este pasado viernes nada más saber que había dado parte del Cuponazo a sus vecinos y vecinas.

"Estoy muy orgulloso de mi gente, muy contento, porque me aprecian mucho, me cuentan sus cosas y todos están conmigo. El lunes cuando los vea se van a poner como locos de contentos", ha afirmado.

"Hay mucha necesidad en la calle, todos tienen que pagar cosas, y saben que la ONCE ayuda y si no toca ese día también se alegran porque saben que gracias a la ONCE podemos salir adelante", ha comentado acelerado por esa mezcla de nervios e ilusión. "Todo el mundo me dice que tiene la intuición de que voy a dar el premio... y lo he dado", ha concluido.

La provincia de Cádiz también se ha llevado otro pellizco de la suerte de este Cuponazo con otros 400.000 euros en premios mayores que ha repartido José María Calderón, que vendió otros diez cupones agraciados con 40.000 euros cada uno en la barriada de La Perdiz de Arcos de la Frontera.

La suerte de este sorteo ha estado muy repartida por media España ya que ha dejado el resto de los premios entre Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde se vendió la serie agraciada con los seis millones de euros, en la localidad de Yecla.

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".