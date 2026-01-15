Educación descarta un caso de acoso escolar tras la muerte del alumno del IES Puerto de la Torre

Las claves nuevo Generado con IA La Delegación de Educación descarta que haya existido acoso escolar en la muerte del alumno de 18 años del IES Puerto de la Torre. Educación ha puesto a disposición del instituto un equipo de bienestar emocional para apoyar a la comunidad educativa. Fuentes consultadas confirman que la muerte del estudiante se trata de un suicidio, aunque las causas y circunstancias oficiales siguen sin conocerse. El centro pide detener la difusión de imágenes relacionadas con el suceso y preservar la intimidad y dignidad de los implicados.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta ha descartado la existencia de acoso escolar en relación con la muerte del alumno de 18 años del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Puerto de la Torre, cuyo cadáver fue hallado este pasado miércoles.

Así lo han confirmado a este periódico desde la Delegación, asegurando que Educación ha puesto a disposición del centro un equipo de bienestar emocional para intervenir en la comunidad educativa mientras la Policía Nacional continúa practicando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

De esta forma, y según la información recabada por el servicio de Inspección Educativa, "queda descartada la existencia de acoso escolar", han apuntado.

Aunque se desconocen oficialmente las causas y las circunstancias que rodean este suceso, las fuentes consultadas confirman que se trata de un suicidio. Incluso, el equipo directivo del IES Puerto de la Torre atestigua en el escrito que la Policía ha informado de "la difusión de imágenes relacionadas con este suceso".

Por este motivo, el centro pide "encarecidamente que se detenga cualquier difusión y se preserve la intimidad y la dignidad de todos los implicados".

En el comunicado, el instituto lamenta "profundamente" el fallecimiento del alumno, cuyo nombre responde a las iniciales J. M. Al tiempo, transmite su "más sentido pésame a su familia y allegados en estos momentos tan difíciles".