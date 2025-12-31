Los regalos de la Cabalgata de Cruz del Humilladero en Málaga: Play Station 5, Nintendo Switch y bicicletas

Los regalos que repartirá la Cabalgata de Reyes de Cruz del Humilladero en Málaga.

La ilusión volverá a recorrer las calles de Málaga de la mano de los Reyes Magos. Antes de la gran cabalgata de Málaga el día 5 de enero, las barriadas de la ciudad celebran sus propios pasacalles con mucha tradición. Es el caso de Cruz del Humilladero, donde un año más Sus Majestades llegarán en helicóptero y repartirán regalos muy especiales.

El cortejo, que tendrá lugar el domingo 4 de enero y que está organizado por el distrito y cuenta con el patrocinio de Unicaja y la colaboración de Navarro Hermanos, estará formado por 17 corralitos, siete pasacalles, dos bandas de música y una batucada.

Como es tradicional, sus majestades llegarán en helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al CEIP Doctor Fleming en el pasaje Horacio Lengo, número 3.

Desde este punto, se iniciará el recorrido, que continuará por las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Andarax, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero.

Cofre de Reyes Magos que se repartirá en la Cabalgata.

Además, durante el transcurso de la cabalgata se repartirán más de 9.000 kilos de caramelos, 2.000 peluches, 500 pelotas y 200 kilos de mantecados. Pero no serán los únicos regalos: habrá una PlayStation 5, tres Nintendo Switch y bicicletas.

Estos premios se podrán obtener a través de los cofres que lanzarán los Reyes Magos durante el recorrido, en cuyo interior se incluirán vales canjeables por dichos productos.

Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción. Este año, los Reyes Magos estarán representados por el empresario hostelero Rafael Sánchez (Melchor); el representante de los colectivos del distrito, Juan Antonio Ortiz (Gaspar); y el gerente de pinturas Sixto, Miguel A. Casasola (Baltasar).