Pilla al ladrón que había robado en su coche in fraganti y se abalanza sobre ella: “Fue un gran susto de Nochebuena”

La Nochebuena terminó en un sobresalto mayúsculo para Alba Andrades, vecina de San Andrés, a la que no se le olvidará fácilmente lo que vivió el pasado 24 de diciembre. Eran alrededor de las doce cuando, tras finalizar la cena familiar, bajó con total normalidad hasta el aparcamiento situado detrás del pabellón de Guadaljaire, en la zona de San Andrés. Lo que encontró allí fue una escena que la dejó en shock.

Su coche había sido forzado. El interior estaba completamente revuelto, con todo por el suelo y signos claros de que alguien había hurgado en cada rincón. "Me recordó a cuando un niño pone su cuarto patas arriba, igual. Nada estaba en su sitio", recuerda. Incluso algunos roscos navideños que solía llevar en el coche por estas fechas estaban mordisqueados. "Me quedé paralizada, me había dejado en una bolsa el pasaporte y el móvil del trabajo, pero no tenía claro qué me habían robado", sostiene.

Entre los objetos que llevaba en el vehículo estaba su bolso, con documentación personal, tarjetas sanitarias... Al alumbrar con la linterna del móvil, descubrió que el bolso había sido arrojado en la puerta del conductor y que faltaban pertenencias. Fue entonces cuando comenzó a ponerse nerviosa.

Mientras trataba de recomponerse, empezó a escuchar ruidos en coches cercanos que también estaban aparcados en el escampado. Decidió acercarse para comprobar qué ocurría y, al iluminar con la linterna, se topó de frente con un hombre que estaba robando en otro vehículo del aparcamiento. Alba estaba hablando por teléfono con su pareja cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. "Le dije 'Te cuelgo, te cuelgo' y me fui para él a increparle mientras llamaba a la Policía", añade.

El individuo, que parecía alterado y bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, intentó huir saltando una valla con un carrito de la compra lleno de radios de coche robadas. No consiguió pasar por el hueco y, en un momento de extrema tensión, se dirigió directamente hasta Alba y se abalanzó sobre ella. Alba, aterrorizada ante la posibilidad de que llevara un arma, salió corriendo mientras avisaba a la Policía Nacional.

La intervención policial fue rápida. En apenas cuatro minutos, varias patrullas llegaron al lugar junto a familiares de la joven. Tras una batida por la zona, los agentes lograron localizar al presunto ladrón media hora después, en la avenida Isaac Peral del barrio de La Luz. La clave fue una mochila negra del Málaga CF que llevaba consigo y en la que Alba se había fijado sin caer con los nervios en que era de ella misma.

Cuando los agentes mostraron a Alba los objetos recuperados, cayó en que aquella mochila era suya. Hasta ese momento, ni siquiera había sido consciente de que se la habían robado. Lo que no localizó es un tarjetero celeste de la marca Goyard con su DNI y su tarjeta sanitaria, que cree que pudo haber tirado por alguna parte del barrio. "Si alguien lo encuentra me gustaría que lo llevaran a la Policía o contactaran conmigo", sostiene.

El carrito de la compra con el que vio al presunto ladrón contenía numerosos efectos sustraídos de otros vehículos, principalmente radios, lo que confirmó que no se trataba de un hecho aislado.

Días después, Alba recibió una llamada del juzgado. El detenido había ingresado en prisión provisional no solo por este robo con fuerza, sino por otra causa previa que ya tenía pendiente. Aunque no le facilitaron más detalles, los propios agentes le trasladaron que se trataba de una persona reincidente, dedicada habitualmente a este tipo de delitos.

“Afortunadamente todo quedó en un susto”, relata todavía con el miedo en el cuerpo tras una experiencia que no recomienda ni a su peor enemigo. "La verdad es que la Policía fue rapidísima y dieron con él pronto", concluye, haciendo un llamamiento a los vecinos de que tengan cuidado con dejar objetos de valor en sus vehículos estacionados en la vía pública.