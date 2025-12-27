Muere un hombre de 75 años en Málaga capital tras caerse en la calle junto a la peña Bonaire durante el temporal

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 75 años falleció tras caer y golpearse la cabeza en la calle Maera, en el barrio Bonaire de Málaga, durante un intenso temporal. El accidente ocurrió alrededor de las ocho de la tarde, poco después de que la víctima saliera de la peña Bonaire. A pesar de los intentos de reanimación por parte de los servicios sanitarios, no pudieron salvarle la vida y se activó el protocolo judicial. Ese mismo día, fue hallado el cadáver de una mujer en la orilla de la playa, con la cabeza sumergida en el agua y el cuerpo en la arena.

Un hombre de 75 años ha fallecido este sábado, 27 de diciembre, tras sufrir una caída en Málaga capital en una jornada marcada por un intenso temporal, aunque el aviso rojo aún no se había activado en ese momento.

El suceso se produjo en torno a las ocho de la tarde en la calle Maera, en el barrio de Bonaire. Según han relatado algunos testigos, el hombre acababa de salir de la peña de Bonaire cuando resbaló y cayó al suelo, golpeándose de forma fatal en la cabeza.

Varios alertantes dieron aviso al servicio de emergencias 112, que movilizó hasta el lugar a efectivos sanitarios del 061. A pesar de los repetidos intentos de reanimación, los profesionales no pudieron salvarle la vida y certificaron su fallecimiento en el lugar de los hechos. Posteriormente, se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Cabe recordar que esta mañana también ha sido localizada una mujer muerta en la orilla sobre las nueve de la mañana, según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Al parecer, el cadáver tenía la cabeza sumergida en el agua y el cuerpo en la arena; y tras percatarse varias personas de su presencia al amanecer, gran parte de ellas pescadores, decidieron llamar a los servicios de emergencia, concretamente al 061, que derivó la llamada al 112 enviando al lugar a los servicios sanitarios y a la Policía Local y Nacional.