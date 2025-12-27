Todos los detalles de la futura residencia de la UMA: 75 años de concesión, canon de 10,7 millones, 825 habitaciones

Parcela sobre la que se plantea la construcción de la residencia de estudiantes de la Universidad de Málaga. Google Earth

Todos los detalles del nuevo intento de la Universidad de Málaga por construir una gran residencia de estudiantes salen a la luz.

Tras activar días atrás una nueva licitación para adjudicar a un socio privado la concesión de los terrenos, localizados en la extensión del campus, ya se conocen los datos esenciales de un proyecto que, de manera inicial, podría dejar en las arcas de la institución más de 10,7 millones de euros en concepto de canon.

Esta es el valor estimado inicialmente por un plazo de concesión de la parcela de 75 años. A cambio de explotar comercialmente el futuro complejo residencial, que dispondrá de espacios comerciales, entre otros usos, el futuro adjudicatario asumirá los costes de proyectos y construcción de las instalaciones.

Siguiendo la línea perfilada en el concurso anterior, que fracasó después de que el único licitador fuese rechazado por no cumplir con los criterios establecidos, la residencia planteada deberá dar cabida a entre 775 y 825 plazas, con una superficie mínima de 16 metros cuadrados para las habitaciones individuales y de 24 metros para las habitaciones dobles.

El valor estimado del contrato asciende a 10.750.461 euros y el plazo de concesión previsto es de 75 años. Es decir, el canon anual mínimo es de 143.339,48 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de febrero de 2026 a las 23:59 horas.

La iniciativa parte del Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad y responde a un doble objetivo estratégico: rentabilizar el patrimonio inmobiliario de la institución académica poniéndolo en uso efectivo y dar respuesta a la creciente demanda de alojamiento estudiantil en la ciudad de Málaga.

Demanda creciente

El paso adelante de la UMA toma como punto de partida una creciente demanda de residencias universitarias en la capital de la Costa del Sol.

Así se señala en la memoria justificativa, en la que se expone que la ciudad concentra el 3,1% de las plazas disponibles en residencias universitarias y colegios mayores en España.

Si bien esta oferta se ha incrementado un 23% en los últimos años, la demanda lo ha hecho en mayor medida, creciendo un 29%, lo que ha ampliado la brecha existente entre plazas disponibles y necesidades reales.

Entre los factores que explican este incremento destacan, según la UMA, el aumento de estudiantes nacionales que continúan su formación superior; la movilidad académica interior hacia grandes ciudades universitarias; la implantación de nuevas universidades privadas en Málaga; el atractivo de la ciudad como destino para alumnado europeo Erasmus+, y la llegada de estudiantes extracomunitarios atraídos por la calidad educativa y el entorno cultural.

Según el informe técnico de valoración, fechado el pasado 22 de noviembre de 2024, el valor de la parcela donde se levantará la residencia asciende a 7.527.227 euros.

Además de la valoración del suelo, el pliego contempla la inversión necesaria para la construcción del edificio y su puesta en servicio, cuantificada en 53.528.961 euros en concepto de costes de obra, licencias, proyectos y gestión.

La parcela elegida para este desarrollo dispone de 23.940 metros cuadrados de superficie, con un techo edificable de 29.593 metros. La edificación no podrá superar los 21,5 metros, con planta baja más cuatro alturas.