Una torre de 23 plantas de Zaha Hadid para viviendas de lujo transformará la nueva joya inmobiliaria de Málaga

Torre de viviendas diseñado por el estudio Zaha Hadid para la propuesta de Sierra Blanca Estates en El Bulto.

Una torre de viviendas de lujo de 23 plantas de altura, firmada por el prestigioso estudio de arquitectura de Zaha Hadid, marcará la ambiciosa transformación inmobiliaria que se viene gestando desde hace años en los terrenos de El Bulto.

La promotora Sierra Blanca Estates, responsable de algunos de los proyectos premium de mayor valor de cuantos se desarrollan en la Costa del Sol, toma ventaja en la batalla empresarial que mantiene con Urbania y con José Seguí en el proyecto activado por el Ayuntamiento de Málaga mediante la figura del agente urbanizador.

Su propuesta, según confirman fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, ha resultado ganadora de la primera fase del concurso de adjudicación del sector Ferrocarril del Puerto, estratégicamente localizado en la frontera entre la zona oeste de la ciudad y el Centro.

Otra perspectiva de la torre de viviendas.

Esto implica que será el diseño de Zaha Hadid el que se levante sobre los alrededor de 47.000 metros cuadrados de la parcela. La finca se encuentra claramente condicionada por el trazado de las vías del tren del puerto y por la presencia del centro Cottolengo, dependiente del Obispado, y que ha de ser conservado.

La particularidad del concurso activado por la Gerencia de Urbanismo hace que se pueda dar la circunstancia, poco probable, de que no sea Sierra Blanca Estates la empresa finalmente seleccionada para llevar adelante la propuesta arquitectónica. Una decisión que pasa a ser objeto de una segunda fase del procedimiento.

Sea como fuere, todo hace indicar que la promotora marbellí tendrá en El Bulto su segunda gran operación inmobiliaria en la ciudad, tras una de las tres torres levantadas en la milla de oro del litoral oeste.

Desvelado el secreto sobre el diseño final, es momento de recordar los detalles principales de una iniciativa que, de llegar a buen fin, marcará un hito arquitectónico en Málaga.

Detalles de la propuesta

La gran edificación de planta baja más 22 alturas dará cabida a 153 viviendas de renta libre. Una construcción a la que habrá que sumar dos de planta baja más nueve alturas en las que estarán recogidas las 80 viviendas de protección oficial (VPO) contempladas.

De acuerdo con el contenido de la iniciativa, la edificación en altura se situaría donde actualmente está Cottolengo, que será trasladada a una nueva construcción.

Con la nueva ordenación se da forma a una gran manzana dotacional interior de 21.055 metros cuadrados, donde el Ayuntamiento dispondría de dos parcelas.

Entre las afectaciones más claras está el desmantelamiento del campo de fútbol situado junto al colegio, que daría paso a un aparcamiento soterrado con plazas de uso público y privado. Sobre el mismo se realizaría un nuevo campo de fútbol.

Uno de los interrogantes que queda por resolver es si la proximidad de los terrenos al mar puede condicionar el diseño definitivo, ante el futuro pronunciamiento de la Dirección General de Costas.

Hay que recordar que años atrás la posición del ente estatal obligó a rebajar sensiblemente la altura del proyecto que actualmente se desarrolla en La Térmica, al considerar la existencia de efecto pantalla sobre el litoral.

Infografía de las propuestas para transformar los terrenos de El Bulto, en Málaga.

Estudio de renombre

Se trata del primer proyecto del estudio Zaha Hadid en Málaga. A finales del pasado mes de septiembre, en una entrevista en EL ESPAÑOL de Málaga desde el despacho pusieron en valor la oportunidad de liderar esta ordenación.

"Málaga es una ciudad vibrante con su área portuaria industrial en proceso de renovación urbana para responder a las necesidades de los residentes de la ciudad en el siglo XXI", apuntó Manuela Gatto, directora de Zaha Hadid Architects.

Para el despacho, una de las principales consideraciones que han tenido en cuenta en este proyecto ha sido la necesidad de "integrar la arquitectura dentro del tejido residencial de El Bulto".

"El diseño aborda esto creando una transición fluida: la base del edificio ancla el proyecto en su contexto, respetando la escala urbana existente, mientras que la forma escultórica se eleva en pasos graduales, haciendo que el cambio de altura se sienta natural en lugar de abrupto", añadió.

En este sentido, a nivel de calle, plazas, cafés y espacios culturales abren la planta baja al público, “suavizando la transición hacia el vecindario y creando permeabilidad hacia el frente marítimo”.

Para Gatto, proyectos como el que ahora toman forma pueden remodelar "percepciones". "Al estar fuera del centro histórico de Málaga El Bulto puede abordar las ambiciones de Málaga para el siglo XXI como un centro mediterráneo de cultura e innovación, priorizando el espacio público, la accesibilidad y la calidad de vida, al mismo tiempo que respeta el pasado”, añadió.