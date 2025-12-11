El Metro de Málaga pierde fuerza: supera los 1,8 millones de pasajeros en octubre pero modera su crecimiento

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga alcanzó 1,83 millones de pasajeros en octubre, solo un 1,2% más que en el mismo mes del año anterior. El crecimiento del número de usuarios del Metro de Málaga se ha moderado, situándose por debajo del incremento de otros metros españoles como Sevilla, Bilbao y Valencia. En los primeros diez meses del año, el Metro de Málaga sumó 15,7 millones de viajeros, un aumento del 6,2% respecto al mismo periodo anterior. La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) también experimentó un alza, con 4,8 millones de pasajeros en octubre y un acumulado anual que podría rozar los 53 millones.

La demanda de viajeros del Metro de Málaga se modera. Tras un periodo de crecimiento salvaje, en el que llegó a ser de manera continuada el rey entre los suburbanos de España, las últimas mensualidades constatan la amortiguación de la cifra de pasajeros.

Fiel ejemplo de ello es lo ocurrido en septiembre y en octubre pasados. En ambos casos el número de usuarios que usan el ferrocarril urbano para moverse por la ciudad sigue al alza, aunque con porcentajes reducidos.

El dato más reciente es el del pasado mes de octubre, dado a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con esta fuente oficial, en octubre usaron el Metro del orden de 1.838.000 personas, apenas un 1,2% más que en el mismo mes de 2024. Un valor inferior al crecimiento del resto de principales ferrocarriles urbanos.

No solo en términos absolutos, donde sobresalen Madrid y Barcelona, con 71,5 millones y 45,8 millones, respectivamente, sino también en términos porcentuales. En este apartado, destaca el crecimiento de un Metro menor, como es el de Palma, que sube un 29% pero que apenas movió 286.000 pasajeros en octubre.

Del resto sobresale Sevilla, con una subida del 4,7%, hasta cerrar octubre con 2.335.000 usuarios, y Bilbao y Valencia, con un 3,1% de aumento.

La suma acumulada de pasajeros del Metro de Málaga en los diez primeros meses del ejercicio da como resultado 15.707.000 usuarios, lo que supone una media superior a los 1,5 millones mensuales.

En los primeros diez meses de 2024, los trenes del suburbano malagueño movieron a 14.791.000 viajeros. Esto implica un incremento del 6,2%.

Siendo un comportamiento positivo, es sensiblemente inferior al registrado el año pasado respecto a 2023. En toda la anualidad, fueron 18.259.004 los pasajeros que usaron el Metro, un 34,2% más que en 2023.

Tomando como referencia los datos actuales y esperando un ligero aumento de pasajeros en noviembre y diciembre, el Metro podría cerrar 2025 rompiendo la barrera de los 19 millones.

El buen comportamiento del Metro es extensible a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que ha cerrado octubre con 4.819.000 viajeros, lo que supone un incremento del 4,1%. En el acumulado de lo que va de año, el total asciende a 44.456.000 usuarios.

Un dato que crece respecto a los 42.346.000 del mismo intervalo de 2024. En concreto, la subida es del 5%.

A la espera de ver qué ocurre con los dos últimos meses del año, todo hace pensar que la EMT logrará un nuevo récord de pasajeros, rozando los 53 millones de usuarios.