Así es la gran apuesta de Málaga por la VPO en 2026: más de 1.400 pisos en Soliva Oeste, Portillo, Universidad...

Imagen de archivo de las obras de construcción de las VPO en el sector Universidad. Ayuntamiento de Málaga

Las cuentas diseñadas por el Ayuntamiento de Málaga para 2026 otorgan especial protagonismo a la política de vivienda a precio asequible.

Con la licitación de los suelos de equipamiento para hasta 1.400 alojamientos en alquiler temporal en marcha, la Sociedad Municipal de la Vivienda reserva casi 29 millones de euros al desarrollo de nuevas promociones residenciales.

Una suma económica con la que finalizará 358 viviendas (323 en los terrenos de Universidad y 35 en la Avenida José María Garnica) y activará el desarrollo de otras 1.075. Unidades a las que hay que agregar los 530 pisos en arrendamiento que está ejecutando Lagoon Living en suelos cedidos a coste cero por el Consistorio por un periodo de 75 años.

Estas son las operaciones contempladas para el año que viene:

Ingeniero José María Garnica 35

Avda. de la Rosaleda 10

Calle Haití, nº 4 5

Actuación Portillo 60

Fase I SUP T-8 Universidad (5 parcelas) 476

Fase II SUP T-8 Universidad (4 parcelas) 530

De todas estas intervenciones, es más que relevante la intención del Consistorio de entregar 153 VPO en Universidad en el primer semestre del año, mientras que las restantes promovidas directamente por el Ayuntamiento lo serán en la parte final del año.

En el caso de las 530 unidades de Lagoom Living, la idea es que estén finalizadas en la parte final de 2026.

En cuanto a operaciones de nuevo cuño, es de subrayar Soliva Oeste, extensión de suelo sobre la que se planifican 1.000 viviendas sociales (500 de ellas serán promovidas de manera directa y las otras 500 se quieren licitar en concesión a privados). Muestra del impacto económico es que para el año que viene se reservan casi 12,3 millones para los trabajos de urbanización.

Eso para 2026, porque en las cuentas plurianuales se asignan 14,9 millones en 2027; 41,9 millones en 2028, y 41,9 millones en 2029. En total, la operación supondrá unos 195 millones.

La segunda gran partida en vivienda social se destina a las 60 unidades planteadas sobre los terrenos de las antiguas cocheras Portillo, en Carretera de Cádiz. Esta operación recibe 8.666.688,31 euros.

Por otro lado, el presupuesto incluye 34,26 millones para el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), de los que 13,48 millones se destinarán a inversiones y transferencias de capital. Con esta suma se financiarán:

Subvenciones para rehabilitación de viviendas y de instalación de ascensores.

Obras de rehabilitación de viviendas gestionadas por el IMV.

Rehabilitación de bienes municipales, como el Centro de Educación Permanente de Mayores de Capuchinos, Hacienda Quintana, y el soterramiento de cableado en La Mosca y Las Cuevas.

Restauración de la cubierta de la Catedral y reforma del Centro social Huertecilla de Mañas.

Asimismo, se contempla la construcción de 91 alojamientos protegidos para mayores y personas con movilidad reducida, más 16 viviendas en calle Gómez Ocaña y 20 en calle Mendizábal.

Financiación y préstamos necesarios

Para completar estas promociones, la Sociedad Municipal prevé la necesidad de préstamos por 61,63 millones de euros, desglosados de la siguiente manera:

Avenida Rosaleda (10 viviendas): 1.518.632,83 €

Promoción Portillo (60 viviendas): 8.666.688,31 €

Promoción Soliva Oeste (500 viviendas + urbanización): 51.446.263,83 €

Estas cifras se incorporan en el plan anual y cuatrienal de inversiones, asegurando la financiación de los proyectos estratégicos hasta 2029.