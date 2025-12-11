Avance clave para el futuro Museo de Alborania: Málaga adjudica un servicio esencial para su puesta en marcha

Edificio del Palmeral de las Sorpresas donde quedará localizado el Museo Alborania.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado a la UTE Nexus y Studio Eterea el servicio de musealización para el futuro Museo de Alborania, con una inversión de 943.000 euros. El museo, ubicado en el Palmeral de las Sorpresas, tendrá 1.153 m² y estará dedicado a la divulgación sobre la biodiversidad de Málaga y el mar de Alborán. El espacio contará con una sala inmersiva que mostrará fauna marina como corales, tortugas, cetáceos, atunes y más, además de una sala de Realidad Virtual accesible para todos. El proyecto prevé el uso de tecnología avanzada como imágenes submarinas en 4K, vídeos 3D y experiencias interactivas, con previsión de apertura a mediados de 2026.

Tras varios meses de espera, el Ayuntamiento de Málaga ya tiene empresa para adecuar el futuro Museo de Alborania en el Palmeral de las Sorpresas del puerto.

El Consistorio acaba de adjudicar el servicio de musealización del edificio a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Nexus y Studio Eterea. De acuerdo con la oferta finalmente seleccionada, el coste de la operación ascenderá a unos 943.000 euros (IVA incluido).

Dado este paso, a la espera de la formalización del contrato, parece factible pensar en que el nuevo espacio museístico podrá estar listo a mediados de 2026.

El inmueble cuenta con 1.153 metros cuadrados de superficie, distribuidos en dos plantas más una cubierta técnica.

El espacio expositivo está destinado a divulgar toda la labor del proyecto LifeWatch Alborán, al objeto de "crear conciencia ciudadana sobre el estado de la biodiversidad en la ciudad de Málaga y en el mar de Alborán". A esto se suma la formación necesaria para capacitar a los técnicos del museo.

Asimismo, dará protagonismo a tres de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, mar y aire, a los que se suma el concepto ciudad.

Atendiendo al pliego de condiciones, el futuro espacio expositivo contará con una sala Inmersiva que versará sobre, al menos, los siguientes temas y elementos de la fauna del mar de Alborán:

Corales

Posidonias

Cymodoceas

Estrellas de Mar

Zosteras

Plancton

Lenguados

Lapas

Medusa

Tortugas

Pulpos

Caballitos de mar

Atunes

Peces Araña

Caracolas

Petones de coral

Cetáceos

Escualos

Mamíferos marinos

Sardina

Boquerón

El futuro adjudicatario deberá desarrollar, entre otros contenidos, grabación y obtención de imágenes submarinas en vídeo 4K de la fauna del mar de Alborán y, especialmente, del litoral de la provincia de Málaga con utilización de embarcación, buceadores o drones y cámaras efecto 360º.

A esto se añadirán imágenes complementarias digitales en video 3D y transformación/adaptación de imágenes analógicas para su movimiento digital en 3D de la fauna y la flora del mar de Alborán. Y tendrá que desarrollar una película 4K para la Sala Inmersiva con duración de 5 minutos, banda de sonido original y locuciones en español, inglés y francés.

Otro de los espacios será el de la sala de Realidad Virtual, que incluirá, como mínimo, el desarrollo de la experiencia de Realidad Virtual para 10 usuarios simultáneos con gafas 3D con locuciones y literatura en español, inglés, francés y accesible para todas las personas independientemente de sus capacidades.