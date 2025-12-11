Abre al tráfico el carril bus-VAO de entrada a Málaga por la A-357 tras un año en obras: ha costado 8,5 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha inaugurado el carril BUS VAO de acceso a Málaga por la A-357 tras un año de obras y una inversión de 8,5 millones de euros. Esta nueva infraestructura permitirá reducir los tiempos de viaje de autobuses y vehículos con dos o más ocupantes en uno de los principales accesos a la capital. El carril, de 2,1 kilómetros, beneficiará diariamente a miles de personas y a las líneas de autobuses, facilitando una circulación más fluida en una vía que soporta 74.000 vehículos al día. La actuación forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad sostenible en Málaga, que incluye otros carriles BUS VAO, la ampliación del Metro y futuros proyectos similares en la provincia.

La Junta de Andalucía ha puesto en funcionamiento, tras un año de obra, el carril BUS VAO de acceso a Málaga por la A 357, una infraestructura destinada a reducir los tiempos de viaje de los autobuses y de los vehículos con dos o más ocupantes en uno de los principales puntos de entrada a la capital.

El proyecto, financiado con 8,5 millones de euros procedentes en parte de fondos europeos Next Generation, ha permitido habilitar un carril adicional en sentido Málaga.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que esta nueva vía reservada mejorará “la competitividad, la velocidad comercial y las prestaciones de los muchos autobuses que acceden a Málaga por esta carretera”.

Según ha apuntado, miles de personas verán acortados sus desplazamientos diarios, ya sea para ir al trabajo, realizar gestiones o simplemente acceder a la ciudad. Además, ha subrayado que esta mejora favorecerá que más usuarios opten por el transporte público al ser ahora más ágil.

Díaz ha precisado que todas las líneas de autobuses, tanto urbanas como interurbanas, podrán beneficiarse de este carril exclusivo. Solo las gestionadas a través del Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga suman once rutas que registran más de 1,3 millones de viajeros al día. Con la infraestructura ya operativa, las líneas irán ajustando progresivamente sus itinerarios para sacar partido de la nueva plataforma reservada.

La consejera ha enmarcado esta actuación en la “apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno por la movilidad sostenible y el transporte público”.

Así, ha recordado que Málaga ha avanzado en los últimos años con la puesta en marcha de dos carriles BUS VAO: el recién inaugurado y el que da acceso al Parque Tecnológico, la llegada del Metro al centro tras años de paralización y su actual ampliación hacia el nuevo hospital, así como un Plan de Transporte que ha permitido que 170.000 nuevos usuarios disfruten de las ventajas del Consorcio.

La construcción de plataformas reservadas continuará en la provincia con el futuro carril BUS VAO de la A 404 en Alhaurín de la Torre, dotado con 8,8 millones de euros.

El nuevo carril permitirá a autobuses y vehículos de alta ocupación circular de forma más fluida por una autovía, la A 357, que soporta diariamente 74.000 vehículos.

La actuación ejecutada por la Consejería de Fomento ha consistido en ampliar la calzada de dos a tres carriles en sentido Málaga mediante la creación de una plataforma BUS VAO de 2,1 kilómetros, entre el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la calle Jiménez Fraud hasta la avenida de Blas Infante, a la altura de la glorieta de la plaza Manuel Azaña.

La mayor parte del nuevo carril se ha ejecutado reutilizando la mediana y ampliando las seis estructuras existentes. Se ha intervenido en el paso superior junto a las avenidas Doctor Manuel Domínguez y María Zambrano, ocupando el espacio entre calzadas, y del mismo modo se ha actuado en los tres pasos superiores del enlace con la MA 20. En el puente sobre la avenida Almogía, la ampliación se ha resuelto mediante la construcción de un nuevo tablero lateral.

La A 357, que conecta Campillos con Málaga atravesando el Valle del Guadalhorce, arranca en las inmediaciones de la Serranía de Ronda, cruza el embalse del Guadalhorce y discurre por la Hoya de Málaga hasta su enlace con la A-7. Es una vía de 69 kilómetros que articula la comunicación entre los municipios del valle, la capital y la costa.