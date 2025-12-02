Detienen en Málaga a los padres biológicos de un bebé después de intentar llevárselo de un centro de acogida

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a los padres biológicos de un bebé por intentar llevárselo de un centro de acogida. El intento de sustracción se produjo durante una visita concertada al centro, donde se enfrentaron al personal para intentar llevarse al menor. Los padres contaron con la ayuda de otras dos personas y hay un total de cuatro detenidos en relación con los hechos.

Los padres biológicos de un bebé han sido detenidos por la Policía Nacional esta tarde en Málaga después de que intentaran, supuestamente, sustraer al menor del centro de acogida en el que permanece bajo la tutela de la Junta de Andalucía, en la capital malagueña.

Los investigados se habían desplazado al centro de acogida, al tener una visita concertada con el menor. Una vez en el centro, han protagonizado un enfrentamiento con personal del centro para llevarse al bebé, según han informado fuentes cercanas al caso a EL ESPAÑOL de Málaga.

Los padres biológicos del menor habrían recibido la ayuda de otras dos personas, en el intento frustrado de sustracción del bebé.

Hay cuatro detenidos en relación con los hechos. La investigación permanece abierta para el total esclarecimiento de los hechos.