El festival 'fantasma' japonés que llega a Málaga tras numerosas denuncias en países de Latinoamérica
En España, además de Málaga, la organización de The Japan Vibes vendía entradas en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Todas las citas estaban previstas para 2026 y ofrecían el mismo precio: 58 euros por entrada.
Más información: Venden entradas desde 58 euros para un evento en el Parque de Huelin que el Ayuntamiento de Málaga niega haber autorizado
Este miércoles, el Ayuntamiento de Málaga desmintió haber autorizado la celebración del evento, que se publicitaba tanto en su propia web —aún activa, por lo que se pide extrema precaución— como en redes sociales. Pero esta presunta ¿estafa? parece solo la punta de un enorme iceberg: desde hace meses han surgido eventos similares de temática asiática en distintos países, especialmente en Latinoamérica, que han acabado demostrándose como engaños online. Varios tiktokers y hasta embajadas japonesas han desmentido públicamente estas convocatorias.
En España, además de Málaga, la organización de The Japan Vibes vendía entradas en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Granada. Todas las citas estaban previstas para 2026 y ofrecían el mismo precio: 58 euros por entrada, con una promoción del 50 % si se adquirían de inmediato.
@tihagorave Todas las afirmaciones en el video se basan en comunicados e información oficial que advierten sobre esta POSIBLE estafa! #Otaku #japon #friki #Anime #creatorsearchinsights ♬ Replicant - Yorushika
En otros países como Chile o Colombia, el festival, con características muy similares al de España, aparecía bajo nombres como The Japan Fest o Japo Festival. Con una web calcada a la utilizada en España y textos de copy generados con ayuda de ChatGPT, los organizadores habrían recaudado dinero vendiendo entradas para un presunto evento fantasma, jugando con las ilusiones de los amantes de la cultura japonesa.
En un vídeo, Tihago Rave, un creador de contenidos colombiano, explicaba que la presunta estafa había llegado hasta México y que había visto que tanto en la web de Colombia, México y Chile se repetían los mismos textos de información. Solo cambiaba la ubicación, el nombre del evento y levemente algunas de las actividades que aparecían programadas. Mismo mensaje lanzaba desde Chile TaniaLovesJMusic, otra tiktoker que alertaba a sus seguidores de la situación para evitar que fueran "presunta estafados". Ambos habían compartido sus vídeos el pasado mes de septiembre.
Embajadas
Precisamente desde la Embajada de Japón han publicado un aviso de que el evento "no tiene ninguna relación con la Embajada". "Aconsejamos que tomen las precauciones necesarias, ya que se han observado recientemente los siguientes casos en otros países", han escrito, haciendo referencia a otro comunicado de la Embajada de Japón en Chile en el que se advierte sobre una “presunta estafa” relacionada con un evento de temática japonesa.
Tras conocer este anuncio y comprobar que ningún departamento municipal había autorizado la actividad, el Ayuntamiento contactó con la Embajada de Japón en España, que confirmó igualmente que no mantiene ningún vínculo con el evento.
De hecho, la propia Embajada ha publicado un aviso aclarando que la cita “no tiene ninguna relación con la Embajada”. Además, recomienda extremar las precauciones y recuerda que en otros países ya se han detectado casos similares. En su comunicado, hace referencia a una alerta previa de la Embajada de Japón en Chile sobre una “posible presunta estafa” relacionada con un evento de temática japonesa.
Por su parte, el Ayuntamiento aconseja a la ciudadanía verificar siempre la fiabilidad de la información antes de comprar entradas, ya que, aunque algo pueda parecer real, no siempre lo es.