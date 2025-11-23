El festival 'fantasma' japonés que llega a Málaga tras numerosas denuncias en países de Latinoamérica

Este miércoles, el Ayuntamiento de Málaga desmintió haber autorizado la celebración del evento, que se publicitaba tanto en su propia web —aún activa, por lo que se pide extrema precaución— como en redes sociales. Pero esta presunta ¿estafa? parece solo la punta de un enorme iceberg: desde hace meses han surgido eventos similares de temática asiática en distintos países, especialmente en Latinoamérica, que han acabado demostrándose como engaños online. Varios tiktokers y hasta embajadas japonesas han desmentido públicamente estas convocatorias.

En España, además de Málaga, la organización de The Japan Vibes vendía entradas en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Granada. Todas las citas estaban previstas para 2026 y ofrecían el mismo precio: 58 euros por entrada, con una promoción del 50 % si se adquirían de inmediato.

En otros países como Chile o Colombia, el festival, con características muy similares al de España, aparecía bajo nombres como The Japan Fest o Japo Festival. Con una web calcada a la utilizada en España y textos de copy generados con ayuda de ChatGPT, los organizadores habrían recaudado dinero vendiendo entradas para un presunto evento fantasma, jugando con las ilusiones de los amantes de la cultura japonesa.

En un vídeo, Tihago Rave, un creador de contenidos colombiano, explicaba que la presunta estafa había llegado hasta México y que había visto que tanto en la web de Colombia, México y Chile se repetían los mismos textos de información. Solo cambiaba la ubicación, el nombre del evento y levemente algunas de las actividades que aparecían programadas. Mismo mensaje lanzaba desde Chile TaniaLovesJMusic, otra tiktoker que alertaba a sus seguidores de la situación para evitar que fueran "presunta estafados". Ambos habían compartido sus vídeos el pasado mes de septiembre.