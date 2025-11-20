Del duelo por su mujer y su padre a un disparo en plena tarde: el extraño caso de Carlos, herido de bala en una caravana

La zona de aparcamientos junto al Centro Comercial Los Patios de Málaga se convirtió este miércoles por la tarde en un escenario que bien podría formar parte de cualquier serie policiaca.

Varias patrullas de la Policía Nacional. Una autocaravana Ford Rimor, con matrícula de abril de 2023 y totalmente precintada. Un charco de sangre. Un par de babuchas. Un cinturón y un inflador en el suelo. Y una incógnita que sobrevolaba el ambiente: ¿Por qué y cómo acabó herido de bala Carlos?

Hacia las cuatro de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía varias llamadas alertando de la presencia de un hombre herido de bala en el parking. Hasta la zona se trasladaron la Policía Local, la Policía Nacional y los sanitarios del 061, que trasladaron a la víctima, de unos 65 años, hasta el Hospital Clínico, con pronóstico reservado.

La zona donde se ha producido el incidente con el arma de fuego es frecuentada por autocaravanas. Feriantes, trotamundos amantes de los viajes, o simplemente personas a las que la vida no les ha tratado del todo bien, pasan allí sus días. "Unos van, otros vienen. En Navidad, la cosa siempre varía. Pero aquí todos somos vecinos, como una comunidad", explicaba uno de ellos a EL ESPAÑOL de Málaga, incrédulo ante lo ocurrido.

Conoce a Carlos desde hace muchos años, "unos seis o siete". Han sido 'vecinos' en explanadas como la de Sacaba Beach, la del Martín Carpena y ahora, junto al centro comercial. Lo define como "un tío con buen corazón", aunque sus problemas con el alcohol le llevaban a ponerse a veces agresivo o menos simpático, aunque "nunca desde la maldad".

Al parecer, Carlos se había criado en el barrio de San Andrés, pero por circunstancias que sus vecinos desconocen, acabó viviendo en su furgoneta con Eva, su mujer, fallecida hace algo más de un año, siempre según su relato.

"Murió ahí al lado, junto al Carpena. Desde que ella se fue, Dios la tenga en su gloria, Carlos no estaba igual. No estaba siendo una racha buena para él. También perdió hace nada a su padre. La autocaravana donde ahora estaba viviendo se la compró gracias a la herencia que recibió", aseveraba.

Es curioso que ninguna de las personas con las que ha hablado este periódico conocía detalles del pasado de Carlos, ni cómo se había ganado la vida, ni el motivo por el que había acabado viviendo en una autocaravana."Es algo que respetas mucho con los vecinos, si no te lo cuenta, tampoco preguntas", añadían dos de ellos, como si de una ley no escrita se tratara.

Mientras EL ESPAÑOL de Málaga conversaba con algunos de los 'vecinos' de Carlos, clientes del centro comercial que cruzaban con sus vehículos preguntaban atónitos qué había ocurrido. Al oír la noticia del disparo, la mayoría retiraban sus coches por miedo a que "les pasara algo".

Resulta llamativo que ninguno de los presentes en la zona en el momento del suceso ha asegurado escuchar la detonación. Todos negaban haber visto ni oído nada en torno a la caravana de Carlos.

Por su parte, la Policía Nacional seguía revisando el asfalto, caravanas y hasta la fachada del centro comercial para recoger vestigios que pudieran llevarle a alguna conclusión. A eso de las 18.30 horas, se escuchaba un silbido fuera de la zona acordonada.

Una persona había localizado en la rueda de otra caravana ubicada a unos diez metros de la de Carlos algo sospechoso. Los investigadores ampliaron la zona precintada y comenzaron a analizar bien lo que habían encontrado y a sacarle fotografías: era un arma, como pudo comprobar este periódico, aunque no ha trascendido si la utilizada en el citado incidente.

De inicio, fuentes cercanas a la investigación señalan que la víctima se encuentra bajo custodia policial por la tenencia ilícita de armas, por lo que se presupone que el arma era suya. Desde la Comisaría Provincial de Málaga han apuntado que la investigación está abierta y que por el momento no se facilitarán más datos al respecto. Todas las hipótesis están abiertas.