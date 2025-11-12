Tres nuevas agresiones a sanitarios en Málaga: una enfermera fue acorralada y perseguida por las escaleras

El Sindicato Médico y el Sindicato de Enfermería Satse han realizado una concentración en la entrada del centro de salud de Miraflores de los Ángeles para criticar estas conductas violentas de los usuarios ante los profesionales sanitarios.

El infierno al que se enfrentan en muchas ocasiones los sanitarios de la provincia de Málaga no tiene fin. El último ejemplo es el de dos médicas y una enfermera del centro de salud de Miraflores de los Ángeles, en Málaga capital, que fueron amenazadas e intimidadas por usuarios en distintos sucesos ocurridos el 1 de octubre, el 27 de octubre y este pasado 7 de noviembre.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y el Sindicato de Enfermería Satse Málaga, que han protagonizado una concentración en la entrada del referido centro sanitario para criticar estas conductas.

Según el relato difundido por el SMM, el 1 de octubre una enfermera vivió un episodio angustioso durante una visita rutinaria de atención domiciliaria para curar a una paciente dependiente que terminó con el aviso a la Policía y una denuncia en la comisaría por una agresión y amenazas del cuidador de la usuaria.

El sindicato hace hincapié en "la agresividad e intimidación" del agresor, "que llegó a insultarla, a gritarle, a acorralarla contra la pared y hasta perseguirla por las escaleras" cuando ésta abandonó el domicilio, porque, al parecer, cada día acudía una profesional distinta y que tenían olvidada a la paciente. Esta situación le provocó a la enfermera una crisis de ansiedad.

Los hechos en torno a este suceso no quedaron ahí, ya que según el relato difundido por el SMM, días después, el individuo se personó en el centro de salud para amenazar a la enfermera si no quitaba la denuncia.

Asimismo, el pasado 27 de octubre una médica fue amenazada por parte de un usuario en la consulta al no estar de acuerdo con la prescripción de un fármaco con la profesional, además de su impaciencia al esperar su turno.

Y, por último, el pasado 7 de noviembre una facultativa sufrió una agresión verbal con amenazas e intento de agresión física de una usuaria que le exigía alguna demanda y tuvo que intervenir la Policía.

El SMM y Satse critican estos hechos y aseguran "no entender cómo la población civil carga las tintas de la situación sanitaria en la comunidad autónoma contra los facultativos y enfermeros, que no son los responsables de las ineficiencias del sistema y, en ningún caso, deben ser agredidos ni verbal ni físicamente por estos u otros motivos".

El Sindicato Médico de Málaga ha contabilizado hasta ahora un total de 51 agresiones a médicos en la provincia de Málaga en lo que va de año.