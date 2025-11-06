La fiebre por los gimnasios no frena en Málaga: Basic Fit abrirá otro en la zona oeste con 1.400 metros cuadrados

Imagen interior de uno de los gimnasios de la cadena Basic Fit.

La fiebre instalada en Málaga por la apertura de gimnasios no parece tener cura inmediata. Lejos de bajar el número de proyectos, la cifra sigue creciendo. Y muestra de ello es que la cadena Basic Fit Spain ya trabaja en montar un centro deportivo de unos 1.400 metros cuadrados en la Avenida de los Guindos.

O como la ha rebautizado Alba Rosado en este periódico: la Avenida de los Gym-dos. Un término más que adecuado para una calle de apenas medio kilómetro de distancia en la que ya conviven tres establecimientos de esta naturaleza, a los que se van a sumar otros tres en los próximos meses.

El de Basic es el último en ser tramitado. En concreto, la propuesta cuenta desde principios de este mes de octubre con el necesario informe de viabilidad de uso elaborado por la Gerencia de Urbanismo.

El nuevo gimnasio se plantea en los bajos de un edificio residencial de nueva construcción, promovido por Neinor. El complejo dispone de planta baja más siete alturas.

Aunque no se precisa el calendario exacto para su puesta en marcha, la consulta del expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, sí permite saber que el coste de la ejecución material de las obras de adecuación del local alcanza los 876.926,08 euros.

De esta suma, 255.568 euros se corresponden con los trabajos preparatorios del espacio, mientras que hay 171.365 euros reservados para el acabado del suelo y otros 144.802 euros para las instalaciones de aire acondicionado y aerotermia.

El local dispondrá de vestíbulo de entrada y recepción; zona relax con camas masaje-relax, descanso relax y cuarto fisio; la superficie destinada a gimnasio, con una zona cardio (139,4 metros), fuerza (101 metros), peso libre (407,75 metros), funcional (57,5 metros) y estiramientos (28,9 metros), entre otros. También se alude a salas GX con 177,6 metros.

Atendiendo a los aforos previstos, tendrá capacidad para hasta 323 personas.

Con todo, la superficie construida alcanza los 1.445,7 metros cuadrados, siendo útiles 1.364,1 metros.

Antecedentes

La puesta en marcha de gimnasios en esta zona de la ciudad data de hace más de una década, cuando Synergym Los Guindos abrió sus puertas en una entonces irreconocible avenida de los Guindos.

Según recogen las imágenes de Street View de Google, el local donde se ubicó era un antiguo concesionario de coches que se localizaba en una nave de 1.100 metros cuadrados perteneciente a Lexus, la marca de lujo de Toyota.

Synergym abrió allí su primer local, a la par que otro en Mijas, y diez años después ya contaba con 100 gimnasios repartidos por toda la geografía española, siete de ellos en Málaga. Quieren cerrar el 2025 con 160 en total.

El primero en hacerle competencia en Los Guindos fue Clever Nutrition & Training, en la misma acera y con el que comparte muros. Se trata de un establecimiento dirigido a un público más minoritario.

Ambos convivieron con Sparta, un gimnasio con décadas de historia en Puerta Blanca [el más antiguo de la zona], durante años.

Pero a partir de 2022 la diversificación de gimnasios en la zona es notoria. Primero abrió L'Orange de Bleu en la avenida de Velázquez, que estuvo abierto poco más de un año.

A finales de 2024 desembarcó en el mismo local Anytime Fitness. Y sigue activo.

El pasado verano, Vals Sport Los Guindos abrió sus puertas en la calle Cartaya. Y en el número 2 de Los Guindos, justo donde antes se ubicaba una tienda de colchones, se está preparando otro centro deportivo de la cadena francesa Fitness Park.

Cruzando la calle, el antiguo concesionario Peugeot será transformado en un VivaGym con oficinas.