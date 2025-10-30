Eiffage construirá la nueva sede judicial de la Policía Local de Málaga en Teatinos por más de 9,2 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Eiffage Infraestructuras construirá la nueva sede de la Policía Local en Teatinos, Málaga, por más de 9,2 millones de euros. La oferta de Eiffage fue seleccionada por la mesa de contratación con una puntuación de 85,14 sobre 100, superando a otras propuestas. El nuevo edificio de la Policía Judicial contará con 7.237,41 m², distribuido en tres plantas y dos niveles de sótano, e integrará grupos de investigación y protección. La estructura tendrá una implantación abierta y se integrará en el nuevo parque Frank Capra, con accesos principales desde el parque y secundarios hacia el entorno.

La constructora Eiffage Infraestructuras sigue de enhorabuena. Tras haber sido propuesta como adjudicataria para ejecutar el gran "oasis" de 50.000 metros cuadrados junto a la fuente de los colores y la Ciudad de la Justicia, ahora es seleccionada como la mejor oferta para afrontar la construcción de la nueva sede de la Policía Local en Teatinos.

Así queda reflejado en el acta de la mesa de contratación encargada de analizar las ofertas presentadas a este concurso.

De acuerdo con la documentación oficial, que refleja la reunión de la mesa de este miércoles 29 de octubre, la de Eiffage es la proposición que mejor nota recibe de todas. En concreto, obtiene 85,14, frente a los 85 puntos de la UTE integrada por Actua Infraestructuras y Herysan 2007.

Atendiendo a su oferta económica, la inversión necesaria para dar forma a estas instalaciones alcanzará los 9.266.290 euros (IVA excluido). En cuanto al plazo, son 18 meses de obras.

La selección final se produce después de que la propia mesa comunicase la exclusión de las propuestas presentadas por Bilba Construcción e Infraestructura; Construcciones Gleasa; la UTE Construcciones Serrot-Sardalla Española y la UTE Proyectos Técnicos y Civiles y Obras Civiles+Cyopsasisocia. Todas ellas, a juicio técnico, incurren en presunción de valores anormales. A todas ellas hay que añadir la exclusión de Guamar al no haber presentado documentación que justifique su oferta anormalmente baja.

Detalles del proyecto

El edificio programado será la sede de la Policía Judicial de la Policía Local, de modo que se trasladarán a estas dependencias los grupos de Investigación y Protección (GIP), el de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona).

El equipamiento policial contará con un total de 7.237,41 metros cuadrados y estará dividido en tres plantas más dos niveles de sótano.

Para su diseño, según recoge la memoria del proyecto, se ha tenido en cuenta la ubicación de la parcela donde se va a construir y porque se va a integrar en el nuevo parque Frank Capra, actualmente en licitación, "se implantará un volumen abstracto, que sugiera la diversidad de vistas y pueda ser referencia también al otro lado de la autovía que discurre a cota inferior".

Así, la propuesta se configura con una implantación abierta, formando una pieza con distintas caras y de geometría irregular que se integre en el mismo.

Por su parte, la distribución prevé dos plantas bajo rasante y dos plantas sobre rasante. La planta sótano -2 se utilizará para aparcamientos. En el caso de la planta sótano -1 se destinará tanto para aparcamientos como para calabozos y sala de custodia de detenidos, archivos, almacenes, así como las zonas comunes.

En planta baja se ubicará la inspección de guardia, el Grupo de investigación y el Grupo de Protección de la Naturaleza.

En la planta primera se ubicará el Grupo de Investigación y Protección, así como la sala de formación y de juntas. El edificio contará con dos accesos, uno principal desde Frank Capra y un acceso secundario hacia el parque.