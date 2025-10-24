Los héroes de la Policía Local de Málaga: de salvar a una mujer amenazada con una escopeta a rescatar a otra en la dana

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga volvió a vestirse de gala este jueves, 23 de octubre, para celebrar el Día del Patrón de la Policía Local, San Rafael Arcángel, una cita que se ha pospuesto este año debido al evento multitudinario Comic-Con, celebrado días antes en el mismo recinto.

Una vez desmontados al completo los decorados de este universo de fantasía, en un auditorio del FYCMA, Málaga ha rendido homenaje a héroes de carne y hueso.

Nada de Batman o Spiderman, sino a los agentes que cada día patrullan las calles de Málaga y que, con su trabajo silencioso, salvan vidas y sostienen la convivencia de la ciudad.

Este tradicional acto incluyó la entrega de condecoraciones a policías locales que han cumplido 15, 20 o 30 años en el cuerpo sin recibir ningún tipo de sanción.

También se reconoció a agentes que han realizado intervenciones especiales, a civiles que han ayudado de manera totalmente anónima en situaciones de emergencia que se han producido en la vía pública y también a entidades como la Agrupación de Cofradías de Málaga o al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

También se felicitó a los jubilados de este año en el cuerpo y se recordó a los caídos de las fuerzas de seguridad españolas, con una mención especial al subinspector de la Policía Nacional Antonio Ramos, miembro del grupo Gotham, fallecido el pasado 5 de junio después de que un vehículo kamikaze conducido por un caco chocara frontalmente contra su coche en sentido contrario cuando volvía a casa de trabajar.

Precisamente Antonio Fernando Barragán y Antonio José Pérez, los dos policías locales que auxiliaron en un primer lugar al subinspector Antonio Ramos han recibido este jueves también una distinción de manos de representantes del grupo Gotham, de los compañeros de Antonio, en agradecimiento por haber hecho absolutamente todo lo posible por salvarle la vida.

A bordo de aquel Peugeot 5008 de alta cilindrada iban tres ladrones que, minutos antes, hacia las 4.40 horas, habían intentado acceder a una farmacia de Puerto de la Torre, en Málaga capital, sin éxito.

Los dos policías locales participaban en el operativo para interceptar a estos individuos, llegando incluso a darles alcance antes de que retomaran su huida en sentido contrario por la A-7.

Al continuar la búsqueda del vehículo fugado, los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro. Al ver que el vehículo que circulaba correctamente estaba ardiendo, lograron sacar al conductor, Antonio, y trasladarlo hasta un lugar seguro antes de que se produjera una explosión. Ya allí, trataron de reanimarlo junto a más efectivos de la Policía Nacional.

Aunque lucharon por hacer todo lo posible, no pudieron salvar la vida del subinspector. Los servicios sanitarios certificaron su fallecimiento durante el traslado al hospital como consecuencia de las graves heridas sufridas por el impacto.

Los tres ladrones murieron en el acto y sus cuerpos quedaron totalmente carbonizados porque el coche donde viajaban se incendió por completo. La Policía Nacional en su celebración del Patrón de este 2025 también condecoró a ambos policías locales en agradecimiento con su buena labor.

Una mujer amenazada con una escopeta

El agente José Antonio Fernández, que trabaja como policía local de barrio en la zona norte de Málaga capital, también ha sido uno de los policías felicitados por su valentía y estupendo trabajo.

El 31 de agosto de 2024 acudió a una vivienda de la avenida de Miraflores, junto a otro compañero, al aviso de una mujer que figuraba en la sala del 092 como víctima de violencia de género. Su pareja había amenazado con matarla con una escopeta.

"La puerta estaba entreabierta y no lo pensamos: desenfundamos las armas", relató Fernández a EL ESPAÑOL de Málaga. Al entrar, les recibió el agresor, quien con actitud violenta empuñaba un cuchillo de tipo militar. "Cuando lo encañonamos, lo tiró al suelo y lo reducimos", declaró, reconociendo que fueron momentos de mucha tensión.

Una vez detenido, en la vivienda hallaron varias catanas, machetes y cuchillos. La víctima confesó que su marido llevaba días advirtiendo que la mataría. "Ella había desmontado el arma para esconder el cañón, ni recordaba dónde lo había dejado; la casa estaba totalmente patas arriba, solo encontramos la culata", recordó este joven agente, que lleva cuatro años y medio en la Policía Local.

José Antonio con sus padres. A.R.

Su padre y su madre, también policías locales, lo acompañaron al acto con una sonrisa en la cara: "Verlos aquí es lo que más ilusión me hace", confesó emocionado, mientras que los padres mostraron su inmensa felicidad por ver que su hijo ha querido seguir los pasos de sus mejores ejemplos.

"Es verdad que estas cosas hacen ilusión. A mí me habían felicitado también en otra ocasión, pero fue en mi paso por Alhaurín, donde intervine en un intento de autólisis", explicó el agente.

También han sido reconocidos en materia de violencia de género policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Cruz Humilladero (Carlos Román, Jesús María García, José Gómez y Álvaro Girald) que intervinieron cuando un individuo irrumpió en el domicilio de su expareja mediante escalo, llegando a agredirla con un arma blanca.

El hombre recibió a los agentes en actitud violenta negándose a darles acceso al inmueble mientras la víctima, herida, solicitaba auxilio, pudiendo finalmente, con ayuda de vecinos, acceder a la vivienda para socorrer a la mujer y proceder a la detención del individuo.

Desmantelar clubes cannábicos camuflados

Otro de los agentes reconocidos fue Daniel Aguilar, del Grupo de Investigación y Protección (GIP), junto a sus compañeros Alejandro Gil Villalba y Adrián Cifrián. Su trabajo permitió desmantelar varias asociaciones cannábicas en Málaga que, bajo la apariencia de clubes de fumadores, vendían marihuana y hachís a cualquier comprador.

Estas asociaciones cannábicas se encontraban en distritos como Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero o el Centro de Málaga y suponen una gran problemática que va al alza en los últimos años.

"Los compañeros de paisano se dieron cuenta de que cada vez iban proliferando más y ya hicimos varias intervenciones con inspecciones a estos establecimientos que no eran clubs de fumadores, sino que simplemente eran vendedores de drogas, de marihuana y hachís, totalmente encubiertos", detalló. Si bien, Aguilar hizo hincapié en que no son las tiendas de CBD, totalmente legales, algo que causa confusión entre la población.

Daniel, Alejandro y Adrián. A.R.

Estas tiendas sí son legales porque sus productos cumplen con la normativa de la Unión Europea y española, principalmente porque el contenido de THC (tetrahidrocannabinol) es inferior al 0,2% y se basan en cáñamo industrial.

La regulación permite la venta siempre que el uso sea tópico o aromático, no para consumo humano, como alimento o suplemento nutricional, a menos que esté expresamente autorizado como medicamento.

Con nueve años de servicio (hace tres ascendió a categoría de oficial), asegura que lo que lo mueve es el amor por su profesión: "Cada día es distinto, cada intervención tiene un motivo diferente. No tengo familiares policías; lo mío fue pura decisión personal. Este trabajo te da experiencias únicas y nuevas a diario", declaró, alegando que aunque había recibido felicitaciones a lo largo de su vida profesional, nunca había tenido un momento tan especial en el Día del Patrón y se muestra muy agradecido con el detalle.

Un rescate en plena dana y una agresión en la Feria

La Unidad Canina del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) también tuvo un papel destacado en el evento con intervenciones reconocidas. El agente Daniel Jiménez Padilla, junto a Sergio Pérez Montañez, fue felicitado por intervenir durante la Feria de Málaga 2025, el pasado 22 de agosto, cuando se percataron de que un hombre golpeaba brutalmente a otro en las inmediaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), al parecer, para robarle el móvil.

"Nos bajamos del furgón y vimos cómo le propinaba puñetazos y patadas en la cabeza", recordó Jiménez. Mientras su compañero corría tras el agresor, él atendía a la víctima, ensangrentada y aturdida. "Cuando se recuperó un poco, nos dijo que era compañero nuestro y que lo habían intentado robar el móvil", declaró el agente.

El hombre herido era un subinspector de la Policía Local de Marbella con el que ha podido ponerse en contacto y que se ha mostrado también muy agradecido con la actuación de sus compañeros.

Pero no fue su única distinción en el Grupo Operativo de Apoyo en este Día del Patrón. Tanto Jiménez y Pérez como Alejandro Atienza, José Miguel González y Miguel Pascual Molina recibieron una felicitación por el rescate, durante la dana del pasado año, que afectó de lleno a Campanillas. En concreto, salvaron a una mujer atrapada en su todoterreno dentro de un arroyo desbordado, el Cupiana.

"Uno de nosotros se amarró con una cuerda, los otros lo sujetamos y logró cruzar el río para sacarla", especificó. "Todo esto demuestra que la fuerza está en el grupo, no en un solo individuo", zanjó este agente, que se desvive por las actuaciones de ayuda humanitaria, sus favoritas.

Dos hermanos, una vida en uniforme

Uno de los momentos más emotivos del acto llegó con los mellizos José Luis y Juan Carlos Giardín, que llevan toda una vida compartiendo vocación. Entraron juntos en la Policía Local en 1989 y han recorrido profesionalmente el mismo camino desde que decidieron hacer de la seguridad su forma de vida: primero en el ejército, después en el cuerpo municipal.

José Luis se ha jubilado este año, tras 36 años de servicio, y recibió su placa de homenaje de manos de su hermano Juan Carlos, actual jefe del Distrito de Carretera de Cádiz, que por seguir al pie del cañón en este puesto, ha decidido alargar su carrera profesional un poco más. "Ha sido un orgullo enorme poder entregarle yo mismo la placa", confesó visiblemente emocionado.

Los dos hermanos. A.R.

Pero en caso de que se consuma la jubilación de los Giardín al completo, aún tendrían una tercera pieza en el cuerpo. Un hijo de Juan Carlos, Juan Carlos Giardín, continúa la saga policial en el Grupo Operativo de Apoyo (GOA), para que no se pierda nunca el amor por una profesión que lo es todo en su familia.

"Desde el embarazo de mi madre no nos hemos separado nunca y por eso decidimos dedicarnos los dos a esto", cuentan entre risas, cuando se le pregunta cómo dos chavales mellizos se pusieron de acuerdo en compartir incluso la profesión. "Era la única manera de seguir juntos, siempre nos hemos llevado muy bien. Solo faltaba que la jubilación nos pillara también juntos, que no ha sido así, pero ya hemos hecho lo posible para estar con él en un día tan especial", añadió Juan Carlos.

Más felicitaciones

Al comienzo del acto, el intendente de la Policía Local de Málaga, Juan Ferrer Medina, en un emotivo discurso apoyado con imágenes del cuerpo, aseguró que en el último año se realizaron 123.400 llamadas al 092, se efectuaron un total de 813.157 intervenciones y se realizaron 1.257 detenciones, además de 2.107 servicios extraordinarios, lo que demuestra que la Policía Local está con Málaga las 24 horas los siete días de la semana.

Además de las felicitaciones mencionadas, también se reconoció a Juan Francisco Andrade, oficial de la Policía Local del Grupo de Investigación y Protección (GIP) especializado en la investigación de redes y fuentes abiertas de Internet, por su labor en pro de la seguridad vial tras identificar y denunciar a un grupo de conductores de motocicletas que circulaba con temeridad por la ciudad.

Este agente fue clave en la operación ‘Enjambre’, una investigación que permitió destapar las quedadas ilegales de motos que proliferaban en Málaga, donde jóvenes motoristas se grababan realizando maniobras temerarias —caballitos, derrapes o adelantamientos prohibidos—, a menudo sin casco, sin luces y con las matrículas tapadas.

A través del rastreo en redes sociales y fuentes abiertas, la Policía Local consiguió identificar a los implicados y formular una veintena de denuncias por infracciones y delitos contra la seguridad vial. La operación, que contó con la colaboración de la Policía Local de Vélez-Málaga y el departamento de seguridad del FYCMA, continúa abierta y prevé incluso el uso de drones para seguir localizando a los participantes en este tipo de concentraciones.

Asimismo, a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Norte (el oficial Manuel Martín y los policías Rafael Rubio, Juan Manuel Parra y Vicente Jesús de Manuel Lopera) por la intervención con una persona con intención de suicidarse en Palma-Palmilla, logrando evitar, con la ayuda de un ciudadano que también ha sido felicitado (pero que no ha podido acudir al acto), el fatal desenlace y ponerla a salvo, llegando incluso a arriesgar sus propias vidas.

Otro reconocimiento se dedicó a los policías locales de la Jefatura de Policía de Barrio Churriana-Aeropuerto (Miguel Mesa y Miguel Ángel García) que fracturaron el cristal de la ventanilla de un vehículo para sacar al conductor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la salida de un partido del Málaga CF, iniciando las maniobras de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador junto con varios sanitarios ( Carmen Patricia Macías Ávila y Fernando Alberca del Arco y a la enfermera Clara Yus Fernández) que participaron activamente hasta la llegada de una unidad del 061, logrando salvar la vida del mismo.

Además, a los policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (el oficial Alejandro García y los policías Valentín Pallar y Antonio Manuel García) que se implicaron en la situación de una víctima de atropello, una mujer de 75 años, tras conocer que precisaba una cama articulada, haciendo las gestiones oportunas para conseguir una e instalándola en su domicilio.

Asimismo, se ha felicitado a David Soria, taxista de Málaga, por la ayuda prestada a una joven de 23 años que estaba siendo asaltada por un individuo de madrugada en plena vía pública, reconocimiento que fue fruto de una moción institucional en sesión plenaria. La madre de la joven fue quien le entregó esta distinción muy emocionada.

Otros reconocimientos han sido para las Jefatura, Grupo y Subgrupo más destacados a la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Carretera de Cádiz, Grupo de Apoyo a la Planificación (GAP) y Subgrupo de Señalizaciones y Mantenimiento.

El evento ha estado presidido por el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga, Juan Ferrer; el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas; el delegado territorial de Economía y Hacienda de la Junta, Antonio García Acedo; el diputado provincial de Seguridad y Emergencias, Luis José Rodríguez; la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García; el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Málaga, Juan Bautista Calvo-Rubio; y la directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), Asunción Grávalos.