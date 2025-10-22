Ayuda a los bares de Pedregalejo afectados por la obra del paseo marítimo: Málaga les rebajará la tasa de ocupación

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga reducirá las tasas de ocupación a unos 30 bares y comercios en el paseo marítimo de Pedregalejo, afectados por obras de remodelación. Las reducciones en la tasa de ocupación se aplicarán en función del grado y período de afectación y serán efectivas en 2026. El plan incluye una bonificación del 50% de la tasa de ocupación durante tres años para establecimientos con autorización en vigor tras la implementación del nuevo plan de aprovechamiento del paseo marítimo. Los comerciantes podrán usar provisionalmente los tramos remodelados del paseo marítimo, siempre que no se instalen elementos fijos y se garantice la seguridad.

El Ayuntamiento de Málaga reducirá y bonificará las tasas de ocupación de la vía pública a los alrededor de 30 bares, restaurantes y comercios localizados en el paseo marítimo de Pedregalejo, afectados de lleno por las obras de remodelación iniciadas semanas atrás.

Con este movimiento, el Consistorio busca compatibilizar el desarrollo de las obras con la continuidad de la actividad económica en el entorno, reduciendo al máximo las afectaciones sobre los negocios de la zona.

Entre las actuaciones previstas se incluye la aplicación de reducciones en la tasa de ocupación de la vía pública por mesas, sillas y toldos a los establecimientos de la zona.

Esta reducción se aplicará en función del grado y el período de afectación y se hará efectiva en el ejercicio correspondiente al año 2026, una vez se dispongan de los datos precisos sobre la incidencia de las obras en cada local.

Por otra parte, el futuro plan de aprovechamiento del paseo marítimo, que unificará los criterios estéticos y funcionales del mobiliario y elementos de sombra, contemplará una bonificación del 50% de la tasa de ocupación de la vía pública durante un período de tres años para los establecimientos con autorización en vigor.

Esta medida se activará de manera progresiva, tras la aprobación y entrada en vigor del plan y una vez se vayan ejecutando los distintos tramos.

Uso provisional de espacios remodelados

Conforme avance la ejecución de la rehabilitación del paseo marítimo, el Ayuntamiento permitirá que los comerciantes y hosteleros interesados puedan hacer un uso provisional de los tramos remodelados con el fin de reactivar progresivamente la actividad de sus negocios, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

En estos casos, no podrá instalarse ningún elemento fijo o anclado al pavimento para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.

Cabe señalar que el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones previas a las obras con hosteleros y vecinos, además de haber comunicado cada actuación a los titulares de los negocios situados en las zonas que se están rehabilitando con un preaviso mínimo de 20 días, para que puedan colaborar en la retirada escalonada de las estructuras fijas que ocupan la vía pública.

Asimismo, se han habilitado diferentes canales de contacto a los comercios y hosteleros para cualquier duda o aclaración, además de la atención presencial en el servicio de Vía Pública situado en el edificio municipal de Servicios Múltiples.

Estas medidas se suman a anteriores campañas específicas desarrolladas por el Ayuntamiento para apoyar a los comerciantes por motivos excepcionales, como las actuaciones de semipeatonalización del eje Alameda-Carretería-Álamos o las obras del Metro en Cruz del Humilladero. Estas ayudas tratan potenciar la actividad económica del comercio local mientras se finalizan las actuaciones de mejora que revalorizan las zonas rehabilitadas.