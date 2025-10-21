Roba un coche de un cliente, asalta su empresa con él y acaba incendiándolo: detenido en un parking de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un trabajador de una empresa de recogida de vehículos en Málaga fue detenido tras cometer un robo con el coche de un cliente. El sospechoso de 37 años utilizó un coche para alunizar contra la nave de la empresa y sustraer una caja fuerte con 3.000 euros. Para eliminar pruebas, el detenido incendió el vehículo utilizado en el robo, que fue encontrado con la caja fuerte en su interior. El autor del robo fue identificado gracias a las cámaras de videovigilancia y ya tenía una reclamación judicial por otro caso.

La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de una empresa dedicada a la recogida, estacionamiento y entrega de vehículos, en el entorno del aeropuerto de Málaga, tras protagonizar un alunizaje contra la nave industrial de la compañía, un parking.

El sospechoso, de 37 años, se habría valido de su situación laboral para sustraer el automóvil de un cliente y utilizar el mismo para perpetrar el robo, apoderándose de una caja fuerte con una cantidad cercana a 3.000 euros. Con el ánimo, según las averiguaciones, de eliminar pruebas, el investigado acabó prendiendo fuego al coche usado para consumar los hechos delictivos, que fue localizado en las inmediaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto cuando se tuvo conocimiento de un robo, bajo la modalidad de alunizaje, en una nave del polígono Villa Rosa. Según recoge la denuncia, un conductor empotraba un vehículo -en repetidas ocasiones- contra la puerta de acceso de una empresa, dedicada a servicios de recogida, aparcamiento y entrega de vehículos, en el entorno al aeropuerto internacional de Málaga.

Videovigilancia en la zona

Las gestiones realizadas por agentes adscritos al grupo de Robos, perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, que se encarga de la investigación de este tipo de hechos, no tardaron en dar resultados tras la visualización de numerosas imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, identificándose al autor de los hechos, que resultó ser uno de los propios trabajadores de la empresa perjudicada.

Según las pesquisas, el investigado se apropió del vehículo de un cliente, quien lo había dejado días antes bajo custodia de la empresa --en el parking del aeropuerto--.

El sospechoso utilizó este coche en cuestión para forzar, por el procedimiento del alunizaje, la puerta de la nave donde están localizadas las oficinas centrales, sustrayendo íntegramente la caja fuerte. Posteriormente, el intruso se dio a la fuga y abandonó el automóvil en una zona próxima, no sin antes incendiarlo.

En el interior del automóvil incendiado, los bomberos localizaban en los asientos traseros la caja fuerte sustraída.

Finalmente, se procedió a la detención del artífice de los hechos. También le constaba una reclamación judicial por otra causa pendiente.