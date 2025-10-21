Málaga se consolida como referente del videojuego con el apoyo del Ministerio de Cultura

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Cultura y la Asociación MálagaJam han firmado un convenio para potenciar el sector del videojuego en España, con una inversión mínima de 120.000 euros hasta 2027. El acuerdo incluye la organización de actividades profesionales y eventos de networking durante los Premios Iris Games para fortalecer el desarrollo del sector del videojuego. Málaga se consolida como un referente del videojuego en Europa, gracias a su ecosistema innovador que incluye el Polo Nacional de Contenidos Digitales y el OXO Museo del Videojuego. MálagaJam, asociación sin ánimo de lucro, ha sido clave en posicionar a Málaga como un centro de innovación en el sector del videojuego, organizando eventos y apoyando a desarrolladores y emprendedores.

El Ministerio de Cultura y la Asociación MálagaJam han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de profesionalizar y potenciar el sector del videojuego como industria cultural en España, en el marco de la celebración de los Premios Iris Games.

El acuerdo, con una financiación mínima de 120.000 euros hasta 2027, de los cuales 60.000 euros serán aportados por el Ministerio de Cultura, supone el compromiso conjunto de impulsar el videojuego como formato cultural y audiovisual relevante a nivel nacional e internacional.

Conforme al contenido del citado convenio, firmado el pasado 10 de octubre en Madrid, ambas partes organizarán actividades profesionales, talleres, exposiciones y eventos de networking coincidiendo con los prestigiosos Premios Iris Games, ahora integrados bajo la marca de la Academia de Televisión.

Objetivos estratégicos

Fortalecer el desarrollo profesional y empresarial de los creadores de videojuegos, garantizando la diversidad y la igualdad de género.​

Aumentar la visibilidad y proyección internacional de estudios y talento español.

Impulsar el debate cultural y social sobre el impacto de la cultura digital, defendiendo la creatividad, la propiedad intelectual y las buenas prácticas tecnológicas.​

Impacto y transparencia

El convenio contribuye a consolidar a Málaga como un referente del videojuego independiente y profesional en Europa, subrayando la apuesta institucional por la economía digital y creativa. Toda la ciudadanía podrá consultar el texto íntegro y el desarrollo de las actividades en el Portal de Transparencia.​

Esta alianza estratégica supone un respaldo claro en la apuesta por la industria del videojuego en España, con especial atención al talento emergente, la colaboración interdisciplinar y la consolidación global del sector.

Málaga se ha convertido en los últimos años en un polo de innovación y desarrollo del videojuego, gracias a iniciativas pioneras públicas y privadas.

Espacios como el Polo Nacional de Contenidos Digitales y el OXO Museo del Videojuego, junto a la intensa actividad formativa y la colaboración internacional, han posicionado a Málaga como punto estratégico para el sector, acogiendo eventos de referencia, networking global y numerosas empresas tecnológicas.

Qué es MálagaJam

MálagaJam es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2015, dedicada a fomentar la cultura y la profesionalización de los videojuegos. Organiza algunos de los eventos más relevantes de España, como game jams (maratones de desarrollo de videojuegos en 48 horas), talleres, charlas y actividades tanto presenciales como online, y aglutina a desarrolladores, artistas, músicos y emprendedores interesados en el sector.

Dispone de una fuerte red de apoyo institucional local, como el Ayuntamiento de Málaga y el Polo Nacional de Contenidos Digitales, y ha sido clave en posicionar a la ciudad como un ecosistema innovador y colaborativo del videojuego.​