Cortan al tráfico desde este martes las calles Santa Elena y Tampa por el avance de la obra del Metro de Málaga

Imagen de la calle Santa Elena, afectada por las obras del Metro de Málaga.

Aviso importante para los conductores que circulan a diario por el entorno de la calle Martínez Maldonado y Santa Elena.

El avance de las obras del Metro en el segundo de los tramos del trazado hacia el Hospital Civil obliga desde este martes a cortar a la circulación la calle Santa Elena.

Y, como consecuencia, obliga a los usuarios que se desplazan en moto o en coche a tener que reajustar su itinerario habitual.

De acuerdo con los datos dados a conocer estos días por la Junta de Andalucía, responsable del proyecto del suburbano, y el Ayuntamiento, el inicio de los trabajos del ferrocarril urbano en esta zona cortará al tráfico las calles Tampa y Santa Elena.

En concreto, se cierra a la circulación el tramo comprendido entre la calle Honduras y la calle Martínez Maldonado.

No obstante, desde el Consistorio se precisa que se garantiza en todo momento el tránsito transversal de vehículos a través de la calle Presa y la calle Honduras.

De igual forma, como consecuencia del corte al tráfico de estas dos calles, se reordenarán las calles Rafael María de Labra y Prensa como calles sin salida.

La zona de estacionamiento reservada a carga y descarga existente a la altura de calle Santa Elena, 21, será reubicada en la zona de estacionamiento existente en calle Martínez Maldonado, a la altura del número 67.