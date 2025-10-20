Imagen de la calle Santa Elena, afectada por las obras del Metro de Málaga.

Málaga ciudad

Cortan al tráfico desde este martes las calles Santa Elena y Tampa por el avance de la obra del Metro de Málaga

El tramo comprendido entre Honduras y Martínez Maldonado queda cerrado al tráfico desde este martes; se mantienen vías transversales y se reubica la zona de carga y descarga.

Las claves
Las calles Santa Elena y Tampa se cierran al tráfico desde este martes por obras del Metro de Málaga.

El corte afecta al tramo entre las calles Honduras y Martínez Maldonado, obligando a conductores a reajustar sus itinerarios.

El tránsito transversal se mantiene a través de las calles Presa y Honduras, y se reordenan las calles Rafael María de Labra y Prensa como calles sin salida.

La zona de carga y descarga de Santa Elena se reubica en Martínez Maldonado, a la altura del número 67.

Aviso importante para los conductores que circulan a diario por el entorno de la calle Martínez Maldonado y Santa Elena.

El avance de las obras del Metro en el segundo de los tramos del trazado hacia el Hospital Civil obliga desde este martes a cortar a la circulación la calle Santa Elena.

Y, como consecuencia, obliga a los usuarios que se desplazan en moto o en coche a tener que reajustar su itinerario habitual.

De acuerdo con los datos dados a conocer estos días por la Junta de Andalucía, responsable del proyecto del suburbano, y el Ayuntamiento, el inicio de los trabajos del ferrocarril urbano en esta zona cortará al tráfico las calles Tampa y Santa Elena

En concreto, se cierra a la circulación el tramo comprendido entre la calle Honduras y la calle Martínez Maldonado. 

No obstante, desde el Consistorio se precisa que se garantiza en todo momento el tránsito transversal de vehículos a través de la calle Presa y la calle Honduras.

De igual forma, como consecuencia del corte al tráfico de estas dos calles, se reordenarán las calles Rafael María de Labra y Prensa como calles sin salida. 

La zona de estacionamiento reservada a carga y descarga existente a la altura de calle Santa Elena, 21, será reubicada en la zona de estacionamiento existente en calle Martínez Maldonado, a la altura del número 67.