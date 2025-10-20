Cortan al tráfico desde este martes las calles Santa Elena y Tampa por el avance de la obra del Metro de Málaga
El tramo comprendido entre Honduras y Martínez Maldonado queda cerrado al tráfico desde este martes; se mantienen vías transversales y se reubica la zona de carga y descarga.
Aviso importante para los conductores que circulan a diario por el entorno de la calle Martínez Maldonado y Santa Elena.
El avance de las obras del Metro en el segundo de los tramos del trazado hacia el Hospital Civil obliga desde este martes a cortar a la circulación la calle Santa Elena.
Y, como consecuencia, obliga a los usuarios que se desplazan en moto o en coche a tener que reajustar su itinerario habitual.
De acuerdo con los datos dados a conocer estos días por la Junta de Andalucía, responsable del proyecto del suburbano, y el Ayuntamiento, el inicio de los trabajos del ferrocarril urbano en esta zona cortará al tráfico las calles Tampa y Santa Elena.
En concreto, se cierra a la circulación el tramo comprendido entre la calle Honduras y la calle Martínez Maldonado.
No obstante, desde el Consistorio se precisa que se garantiza en todo momento el tránsito transversal de vehículos a través de la calle Presa y la calle Honduras.
De igual forma, como consecuencia del corte al tráfico de estas dos calles, se reordenarán las calles Rafael María de Labra y Prensa como calles sin salida.
La zona de estacionamiento reservada a carga y descarga existente a la altura de calle Santa Elena, 21, será reubicada en la zona de estacionamiento existente en calle Martínez Maldonado, a la altura del número 67.