Abren el nuevo parque infantil en la plaza de las Cofradías en pleno centro de Málaga capital: ahora es "más abierto"

Pusieron un flamante parque infantil en la plaza de las Cofradías en Málaga capital que era muy utilizado tanto por los hijos de los vecinos del centro como por los de aquellos que iban a comer o a tomar una copa en los restaurantes que hay en la zona.

Sin embargo, al estar abierta la plaza y ser una especie de castillo, allí empezó a meterse de noche todo tipo de gente: desde borrachos hasta drogadictos, destrozando la instalación y generando inseguridad. A la mañana siguiente los vecinos se encontraban de todo.

El Ayuntamiento de Málaga ha creado un nuevo parque infantil en esa plaza con una superficie de 191,7 metros cuadrados. Tiene tobogán, columpios y balancines, entre otras instalaciones y, según explican desde el Ayuntamiento, es más "permeable y abierto".

Varias de las atracciones del parque infantil.

En estos momentos hay 446 parques infantiles en la capital malagueña, incluyendo 14 homologados en las playas.

La nueva instalación en la plaza de las Cofradías se incorpora dentro de un plan de mejora de 30 parques en distintas zonas de la ciudad con un presupuesto total de 300.000 euros.

Este plan da continuidad al desarrollado en los últimos años, en el que se han acometido 70 actuaciones con una inversión de 1,5 millones de euros que incluía 45 reformas integrales y la creación de seis nuevas zonas de juego en los barrios (Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén).