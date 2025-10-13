Málaga se blinda con Starlink: la red satelital de Elon Musk protegerá las comunicaciones en emergencias

El Ayuntamiento de Málaga amplía su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia con la instalación de cinco nuevos accesos a Internet satelital de Starlink, la compañía de Elon Musk. Tras la dana de 2024 y el gran apagón de abril, Málaga apuesta por la tecnología del magnate para conseguir una "red de respaldo" que garantizará la conectividad entre las principales sedes operativas municipales en caso de fallo de las infraestructuras convencionales, según han indicado en un comunicado.

Estos puntos de conexión se suman al ya existente en el Centro Municipal de Emergencias, que resultó "de gran utilidad" en el episodio de apagón de finales de abril de este año y durante la dana que afectó a Málaga el 13 de noviembre de 2024.

Los nuevos equipos se han desplegado en otras cinco sedes municipales. En futuras fases, se contempla la implantación de paneles de control de seguimiento continuo, entre otras actuaciones.

Asimismo, se prevé la integración de estas conexiones en los sistemas de mando y control del Centro Municipal de Emergencias, "reforzando el ecosistema digital que permite la gestión integral de incidentes y la toma de decisiones en tiempo real".

Al disponer de una red satelital alternativa, se reduce significativamente el riesgo de que una interrupción afecte simultáneamente a todos los canales de comunicación, garantizando así la continuidad operativa en cualquier circunstancia.

Además, esta tecnología ofrece una "solución especialmente eficaz" en situaciones donde la red terrestre pueda verse comprometida, como en episodios de inundaciones, cortes de fibra o daños en infraestructuras críticas.

En estos casos, los enlaces satelitales permiten mantener la transmisión de datos y la coordinación entre servicios esenciales, asegurando que las labores de emergencia no se vean interrumpidas.

A todo ello se suma la "rapidez y facilidad" de despliegue de las estaciones Starlink, que pueden instalarse y mantenerse sin necesidad de obras complejas, lo que permite actuar con agilidad ante emergencias o necesidades puntuales.